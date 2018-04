Wizyta w Pekinie. Kim Dzong Un wrócił do Korei Północnej pociągiem pełnym drogich prezentów

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un niespodziewanie pojawił się pod koniec marca w Pekinie. Do Pjongjangu wrócił pocišgiem wypełnionym luksusowymi prezentami od prezydenta Chin.

Szczegóły wizyty Kim Dzong Una w Korei Północnej do ostatnich chwil były owiane tajemnicš. Dopiero po powrocie do kraju przywódcy Korei Północnej, władze w Pekinie przyznały, że do spotkania rzeczywiœcie doszło.

Raport z wizyty północnokoreańskiego przywódcy opublikowała chińska agencja Xinhua. Według niej Kim Dzong Un i Xi Jinping długo rozmawiali w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, będšcej chińskim parlamentem. Liderzy państw zjedli także obiad w towarzystwie swoich żon i obejrzeli przedstawienie.

Jak informuje japoński tygodnik "Nikkei", wybór pocišgu jako œrodka transportu nie był przypadkowy. Kim Dzong Un miał wrócić do kraju bogatszy o wiele dóbr luksusowych, które miał otrzymać od prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Wœród prezentów miały być m.in. butelki "moutai", bardzo popularnego w Chinach gatunku wódki. Trunek ten podawanych jest na oficjalnych bankietach państwowych. Kilkudziesięcioletnie butelki warte sš nawet 200 tysięcy dolarów.

Jak podajš Ÿródła, Kim Dzong Un wybierajšc pocišg, miał œwiadomoœć, że do kraju będzie mógł wrócić z większš liczbš produktów, które w Korei Północnej sš niedostępne.

Luksusowe przedmioty, wœród których oprócz "moutai" były m.in. butelki zagranicznej whisky, drogie zegarki, zastawy stołowe i papierosy, majš pomóc północnokoreańskiemu przywódcy w przekupywaniu obywateli.

Jak dodajš dziennikarze "Nikkei", Kim Dzong Un otrzymał w Pekinie coœ więcej niż luksusowe prezenty. Przywódca Korei Północnej dostał zapewnienie o wsparciu Pekinu w konflikcie z Koreš Południowš i Stanami Zjednoczonymi.