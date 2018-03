Amerykanie odpowiedzą na wydalenie dyplomatów z Rosji

Biały Dom poinformował o pogorszeniu stosunków z Rosjš. Amerykańskie władze odpowiedzš na wydalenia grupy amerykańskich dyplomatów z Moskwy i Jekaterynburga.

Na poczštku tygodnia Waszyngton ogłosił, że z kraju zostanie wydalonych 60 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi na zamach w brytyjskim Salisbury, gdzie otruto byłego agenta Siergieja Skripala i jego córkę, Waszyngton zdecydował się na zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Seattle.

W odpowiedzi na tę decyzję Moskwa uznała wczoraj za personae non grata 58 dyplomatów, którzy na co dzień pracujš w amerykańskiej ambasadzie w Moskwie. Decyzjš objęto również 2 pracowników placówki USA w Jekaterynburgu. Dodatkowo do końca miesišca Amerykanie majš opuœcić budynek konsulatu generalnego w Petersburgu.

O dalszych działaniach Waszyngtonu poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders. - Dzisiejsze posunięcie Rosji wydalenia amerykańskich dyplomatów oznacza dalsze pogorszenie stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Rosjš - przekazała w komunikacie.

- Rosyjskie posunięcia odwetowe nie były nieoczekiwane i USA zajmš się nimi - dodała.