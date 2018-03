"Polacy mordowali Żydów" - strona internetowa polityka w USA

Amerykański polityk na swojej stronie internetowej zamieœcił nagranie wideo, na którym krytycznie odnosi się do nowelizacji ustawy o IPN.

Dov Hikind uważa, że wprowadzone w Polsce zmiany majš wybielić obywateli naszego kraju. Jego zdaniem nowelizacja ustawy o IPN zaprzecza Holokaustowi. Polityk powiedział, że jego rodzina zginęła w Auschwitz i nie zgodzi się na zaprzeczeniu zbrodni z ršk Polaków.

Komunikat w tej sprawie opublikował konsul generalny RP Maciej Golubiewski. Jego zdaniem założona strona internetowa tworzy fałszywe wrażenie w sprawie działajšcych w Polsce niemieckich obozów koncentracyjnych.

„Nie zapominajmy, że tysišce nieżydowskich Polaków zginęło właœnie w tych obozach wraz z ich żydowskimi braćmi” - napisał Golubowski.

Amerykański polityk miał zasugerować w swoim nagraniu, że pozostali członkowie izby niższej parlamentu stanu Nowy Jork majš takie same poglšdy jak on. Polski konsul podkreœlił, że jego zdaniem nie jest to prawdš.

"Nie powinniœmy dopuœcić, by tego typu prowokacje popsuły relacje między Stanem Nowy Jork a Polskš" - napisał konsul generalny RP.

Statement by the Consul General of Poland in New York, Maciej Golubiewski, concerning material published on the website launched by New York State Assemblyman @HikindDov #NYSAssembly #GermanDeathCamps.info pic.twitter.com/QbsVx1kDpc