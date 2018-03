RZECZoPOLITYCE Magdalena Ogórek: W kneblowaniu antysemityzmem świetna była Czerska

Szafowanie antysemityzmem zaczęło się już bardzo dawno. Czerska robiła to œwietnie. Gdy ktoœ był niewygodny, natychmiast kneblowano mu usta pojęciem antysemity - mówiła Magdalena Ogórek, historyk, dr nauk humanistycznych w programie #RZECZoPOLITYCE

Pani doktor, czy pani ma problem z Żydami? - rozpoczšł rozmowę Jacek Nizinkiewicz, gospodarz programu. - Jest afera, którš pani wywołała, pytajšc Marka Borowskiego, dlaczego zmienił nazwisko. Ten tweet znalazł się w Muzeum POLIN jako przykład antysemityzmu.

Ogórek tłumaczyła, że według badań prezentowanych w Muzeum POLIN i sam pytajšcy, i Polacy generalnie sš antysemitami, a samo Muzeum lansuje pojęcie antysemityzmu wtórnego. - Ma on polegać na tym, że sam pan sobie nie uœwiadamia, że jest pan antysemitš. Stamtšd właœnie Polacy się dowiedzš, że nimi sš - tłumaczyła.



Magdalena Ogórek stwierdziła, że całš sytuację z Muzeum POLIN "przyjęła z dużym bólem".



- Kto jak kto, ale ja jestem znana z tego, że zawsze byłam promotorem kultury żydowskiej i wszędzie, gdzie byłam - a robię to nadal, np. na wieczorach autorskich zwišzanych z mojš ksišżkš - powtarzam, jak ważne jest to, byœmy pamiętali, że byliœmy współbraćmi w cierpieniu i do narodu żydowskiego należy podchodzić z jak najwyższym szacunkiem. Po tym, gdy napisałam ten tweet i w mediach liberalnych zaczęły się ukazywać sugestie, że mógł to być wyraz antysemityzmu - złapałam się za głowę - mówiła.



Ogórek stwierdziła, że sam Marek Borowski, którego wpis dotyczył, odpowiedział jej "knajackim jak na senatora językiem", że tweet jest "pukaniem w dno od spodu". - O antysemityzmie nie było tam słowa - zapewniła.



Publicystka stwierdziła, że patrzšc na to, co się dzieje "wokół jej kolegów dziennikarzy z TVP Info" ma wrażenie, że każdy pretekst jest dobry, aby wykluczyć z przestrzeni publicznej osobę, której ludzie chcš słuchać.

- Przyjmuje to z pokorš, ciesze się i bardzo widzom dziękuję. A szafowanie antysemityzmem zaczęło się już bardzo dawno. Czerska robiła to œwietnie. Gdy ktoœ był niewygodny, natychmiast kneblowano mu usta pojęciem antysemity. Wszyscy wiemy œwietnie, że takie okreœlenie wobec człowieka jest potworne - jeœli pada na podatny grunt, człowieka natychmiast otacza infamia.



Ogórek stwierdziła, że mimo iż media liberalne po jej wpisie "przyjęły taki dyskurs, że może jest to przejaw antysemityzmu", to jednak "cała rzesza Polaków natychmiast ruszyła z odsieczš". - Pisali ludzie masowo: chwileczkę, gdzie tu jest pytanie o pochodzenie? Bo w tweecie o przeszłoœci Marka Borowskiego pytania o pochodzenie nie ma. Nie odpowiadam za czyjeœ kalki.



Magdalena Ogórek tłumaczyła, że piszšc tweet zareagowała na wypowiedŸ Marka Borowskiego, w której pouczał on Jarosława Gowina na temat kręgosłupa moralnego. - kto jak kto, ale senator Marek Borowski takim pouczaniem powinien szafować bardzo ostrożnie. Bo jako senator nie wyraził się jednoznacznie w sposób potępiajšcy o przeszłoœci swojego ojca. A jego historia jest doskonale znana. Jeżeli ojciec, który w czasach stalinowskich reprezentował te struktury, które o żołnierzach wyklętych mówiły to, co mówiły, a na Rakowieckiej z żołnierzami wyklętymi działo się to, co się działo, a Marek Borowski jako senator wolnej Polski korzysta z beneficjów, o które tamci żołnierze walczyli - to przede wszystkim powinien jednoznacznie potępić przeszłoœć swojego ojca - mówiła Ogórek.



Ogórek zgodziła się z uwagš prowadzšcego, że dzieci nie mogš odpowiadać za czyny swoich rodziców. Stwierdziła jednak, że jeżeli się tamtych czasów nie potępi i je relatywizuje, "to prawo do pouczania o kręgosłupie moralnym w przestrzeni publicznej taka osoba ma jednak mniejsze".



- Moje pytanie do marka Borowskiego było właœnie o ten kręgosłup, a to, że ktos dostrzegł tam pytanie o pochodzenie, to proszę wybaczyć, ale za kalki nie odpowiadam - powtórzyła Ogórek.

Prowadzšcy zauważył, że to Magdalena Ogórek mogłaby być posšdzana o brak kręgosłupa moralnego, skoro w wyborach prezydenckich reprezentowała œrodowisko postkomunistyczne.

Ogórek podziękowała za to pytanie.



- Z całym szacunkiem, ale trzeba było przeczytać mój program. Większoœć dziennikarzy tego nie zrobiła - zauważyła publicystka.



Przypomniała, że to Andrzej Stankiewicz, wówczas dziennikarz "Rzeczpospolitej", jako pierwszy zauważył, że jej program nie ma nic wspólnego z lewicš. - Nie było żadnš tajemnicš, że moje porozumienie z Leszkiem Millerem polegało na tym, że ja występuję jako kandydatka niezależna i jeżeli SLD chce poprzeć tę kandydaturę, to jš poprze - mówiła. - Nigdy nie byłam kandydatkš SLD. SLD popierało mnie jako kandydatkę niezależnš.



Na pytanie, czy nie miała dyskomfortu spowodowanego popieraniem jej przez komunistów, ludzi z partii, która jest kontynuatorkš PZPR, Ogórek stwierdziła, że miała "bardzo wiele wštpliwoœci i przemyœleń".



- To był długi proces, zanim przyjęłam te propozycję, ale uznałam, że to moja jedyna szansa, bo może drugiej nie dostanę, by przedstawić Polakom mój program wyborczy. I jeżeli on będzie zgodny ze mnš, jeœli będę twardo broniła swojego zdania, co robię do tej pory, to mogę tak postšpić - mówiła Ogórek dodajšc, że nie powinno się żałować żadnej decyzji politycznej, bo każda czegoœ uczy i każda coœ daje. - Do końca broniłam swojego statusu osoby niezależnej i myœlę, że mi się to udało.



Ogórek stwierdziła, że tak jak obecnie SLD dystansuje się od niej, tak ona dystansowała się od SLD w kampanii, bo Sojusz złamał wszystkie ustalenia kampanii, do których się zobowišzał. Na temat startu w wyborach rozmawiała wyłšcznie z Leszkiem Millerem i nie było to œrodowisko, z którym była zaprzyjaŸniona.



Jacek Nizinkiewicz spytał Magdalenę Ogórek o kręgosłup moralny osoby, która, choć nie była częœciš SLD, to poprzez start w wyborach prezydenckich pod jej szyldem była z nim utożsamiana, a obecnie jest blisko PiS.



- Jestem dziennikarzem telewizji publicznej i swojš pracę wykonuje rzetelnie, czego potwierdzenie znajduje w opiniach widzów - stwierdziła Ogórek. Potwierdziła, że uważa Jarosława Kaczyńskiego za wybitnego stratega i jest to rzeczywiœcie wybitny polityk.



Magdalena Ogórek przypomniała założenia swojego programu: - Jako pierwsza mówiłam, że z powodu kradzieży i oszustw na VAT wycieka mnóstw publicznych œrodków, jako pierwsza mówiłam - z najwyższym szacunkiem dla Antoniego Macierewicza - o koniecznoœci powołania wojsk obrony terytorialnej, jako pierwsza mówiłam o wymiarze niesprawiedliwoœci, w którym niedoedukowani sędziowie zasiadajš do rozpatrywania spraw, o których nie majš zielonego pojęcia... Czy ja mam temu programowi teraz zaprzeczyć? Kiedy ukonstytuował się nowy rzšd i zaczšł wcielać to w życie, napisałam kilka tweetów, że jest mi bardzo miło, bo to znaczy, że moje postulaty były ważne dla Polski.

Rozmowa wróciła do Muzeum POLIN. Jacek Nizinkiewicz spytał, czy Ogórek przjmie zaproszenie dyrektora Dariusza Stoli, który zaoferował, że osobiœcie oprowadzi po POLIN Magdalenę Ogórek.



Dziennikarka stwierdziła jednak, że to ona mogłaby dyrektora oprowadzić, ponieważ muzeum zna œwietnie i swoje kilkuletnie wówczas dziecko oprowadzała po nim, gdy były w nim jeszcze gołe œciany. - Jako historyk i jako Polka mam obowišzek wzišć rodzinę do tego muzeum i uczyć, że Żydzi i Polacy jako narody pięknie współegzystowały przez wiele wieków. Nie muszę chodzić na wystawę, która jest tendencyjna i niesprawiedliwa, i która robi z Polaków antysemitów. Nie ma na to mojej zgody.



Dodała, że nie ma za co przepraszać Marka Borowskiego. - Uważam, że mam prawo zadać każde pytanie. Chętnie przyjmę przeprosiny Marka Borowskiego za ten język, który póŸniej zastosował, bo używanie takich słów, jakich użył wobec mnie Marek Borowski, wobec jakiejkolwiek osoby, zasługuje na przeprosiny.



Na zakończenie Ogórek stwierdziła, że "nigdy w życiu" nie wyjdzie na ulice w proteœcie, jaki planowany jest na pištek przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. - Panie feministki w żadnym stopniu mnie nie reprezentujš. Mam tylko nadzieję, że nie dojdzie do kolejnej dezinformacji. Kobiety wielorotnie były prowokowane do wyjœcia na ulice poprzez dezinformację medialnš, tak zwanym fake newsem. Jestem mamš, zawsze będę za tym, żeby ze wszystkich sił chronić życie poczęte, a takie dzieci powinny mieć szanse na leczenie. Nikt oprócz kobiety ciężko chorej na raka, która właœnie dowiaduje się, że jest w cišży, nie wie, jak trudnš decyzję musi podjšć. To jest jej prywatna sprawa. Ale należy ze wszystkich sił jš zachęcać i zrobić wszystko, żeby mogła to dziecko urodzić. I żeby ta decyzja nie była obarczona konsekwencjami psychologicznymi, bo doskonale wiemy, co zresztš wynika z badań, że wiele kobiet po aborcji, zwłaszcza dokonanej w podziemiu, boryka się z ogromnymi traumami. I o tym trzeba kobietom mówić.



Ogórek stwierdziła, że być może protestujšce kobiety "nie do końca zdajš sobie sprawę z tego co głoszš", bo gdy czyta niektóre hasła niesione podczas takich demonstracji ma wrażenie, że ma do czynienia z politycznš hucpš. - Mam wrażenie że to nie kobiety, które chcš wypowiedzieć własne zdanie, tylko garœć prowokatorów, zebrana i ustawiona. Na Twitterze nazywamy to "trollingiem". Tutaj często mam wrażenie, że to przygotowana prowokacja, żeby tylko uderzyć w rzšd.



Na pytanie, czy szanuje kobiety, które w pištek wyjdš na ulice, Ogórek odpowiedziała, że szanuje wszystkie kobiety i ich odmienne zdanie, ale zaapelowała o to, by uszanować miejsca zwišzane z Koœciołem. - Wszyscy mamy prawo wyrażać własne zdanie, ale trzymajmy się norm kultury.