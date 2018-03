Nicolas Sarkozy postawiony w stan oskarżenia

Zarzuty dotyczš kampanii prezydenckiej z 2007 roku. Sarkozy miałby przyjšć 50 milionów euro od Libijczyka.

Na trop afery wpadli francuscy dziennikarze, którzy ujawnili jš pod koniec kadencji Sarkozy'ego, w 2012 roku.

Przedwczoraj Sarkozy został zatrzymany w Nanterre pod Paryżem i przewieziony na przesłuchanie. Trwało dwa dni.

Sarkozy, oprócz zarzutów o nielegalne finansowanie swojej kampanii, jest tez oskarżany o korupcję. Polityk nie przyznaje się, a zarzuty nazywa "groteskowymi".

Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

