Gen. Koziej: Polska musi odsunąć PiS od władzy

Były szef BBN gen. Stanisław Koziej zarzucił na Twitterze brak merytorycznoœci PiS-owi, a działania partii rzšdzšcej okreœlił jako "totalnie szkodliwe dla Polski".

"Dotšd raczej unikałem politycznej krytyki partii rzšdzšcej,ograniczajšc się do merytorycznych ocen w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,obronnoœci,wojska. Ale widzšc jej niemerytorycznoœć i totalnš szkodliwoœć dla Polski trzeba powiedzieć: Polska musi tę partię odsunšć od władzy" - napisał na Twitterze gen. Koziej.

Gen. Koziej to były szef BBN (stanowisko to zajmował w czasach prezydentury Bronisława Komorowskiego). W latach 2005-2006 był wiceministrem obrony narodowej (ministrem był wówczas Radosław Sikorski, w tamtym czasie zwišzany z PiS). Wczeœniej był wieloletnim dyrektorem Departamentu Systemu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowe i pracownikiem naukowym Akademii Obrony Narodowej (obecnie jest to Akademia Sztuki Wojennej)