Czy Polacy powinni pracować w Wielki Piątek?

Poseł PO złoży projekt ustawy zwalniajšcy od pracy w dzień Męki Pańskiej. – To czas zadumy – argumentuje.

– Wielki Pištek jest obecnie rozjeżdżony w przedœwištecznym harmidrze. Tymczasem tego dnia ludzie powinni mieć czas na naturalnš, nie sztucznš refleksję i spokój – mówi prof. Marian Zembala, kardiochirurg, poseł PO i były minister zdrowia. Zapowiada też: – Przygotuję projekt ustawy przewidujšcy, że ten dzień będzie wolny od pracy.

Obecnie jest w Polsce 13 dni wolnych, w tym Wielkanoc i Zielone Œwištki, przypadajšce zawsze w niedziele. Pomysł, by Wielki Pištek dołšczył do tej listy, nie jest wcale nowy. W Sejmie dyskutuje się nad nim od wielu miesięcy.

Już w paŸdzierniku ubiegłego roku Sejmowa Komisja do spraw Petycji zdecydowała o wysłaniu w tej sprawie dezyderatu do premiera. Zajmowała się petycjš od osoby argumentujšcej, że: „Wielki Pištek nie tylko dla osób wierzšcych jest ważnym, a nawet najważniejszym dniem w roku".

Z kolei w grudniu prof. Marian Zembala wysłał w tej samej sprawie interpelację do premiera. Wyliczył kilkanaœcie europejskich krajów, w których Wielki Pištek jest wolny od pracy i podkreœlił, że: „dla chrzeœcijan ten dzień jest kulminacjš Bożej miłoœci do człowieka".

W rozmowie z „Rzeczpospolitš" zaznacza, że inspirujšcy jest dla niego sposób, w jaki ten dzień obchodzš Holendrzy. – Spędziłem w tym kraju niemal pięć lat i byłem zaskoczony tym, jak Wielki Pištek przeżywajš nie tylko chrzeœcijanie, ale też protestanci i agnostycy. Cisza, spokój, szacunek dla tego wydarzenia jest czymœ naturalnym, kulturowym. Ustaje nawet ruch uliczny – opowiada.

Co na to rzšd? Komisja do spraw Petycji i prof. Zembala dostali takš samš odpowiedŸ od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. Nie wynikało z niej, by wiceminister miał jasne stanowisko w tej sprawie.

Z jednej strony podkreœlał wady takiego rozwišzania. Pisał, że w Polsce dni œwištecznych jest już więcej, niż wynosi œrednia unijna, czyli 12,6 dnia. „Ustalenie, że Wielki Pištek miałby być dniem ustawowo wolnym od pracy, w praktyce oznaczałoby dla wielu pracowników korzystanie z czterech kolejnych dni wolnych od pracy" – napisał Stanisław Szwed, przestrzegajšc przed spadkiem PKB, a w konsekwencji „wpływów z VAT oraz CIT, a także podatków od wydobycia niektórych kopalin".

Z drugiej strony wiceminister zauważył, że „dłuższy weekend, jeœli zostaje właœciwie spożytkowany, pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie pracowników, a tym samym na wydajnoœć ich pracy, a także zwiększa optymizm konsumentów".

M.in. z powodu nieokreœlonego stanowiska ministerstwa Komisja do spraw Petycji postanowiła w ubiegłym tygodniu zakończyć bieg sprawy. – Uznaliœmy, że nasza komisja nie jest odpowiednim miejscem do podejmowania decyzji na tak istotny społecznie temat. To wymaga szerszej dyskusji – mówi Grzegorz Wojciechowski z PiS.

Dodaje, że sam uważa pomysł za ciekawy. – Obecnie ten dzień i tak bywa różnie traktowany przez pracodawców. Bardzo często pracownicy sš zwalniani do domu – mówi.

Przykłady? W tym roku o wolnym Wielkim Pištku zaczęły informować już oddziały regionalne ZUS. Tego dnia placówki majš być otwarte, ale tylko w systemie dyżurowym.

Inicjatywę prof. Zembali na pewno poprze częœć koœcielnych hierarchów. O tym, że dzień Męki Pańskiej powinien być wolny od pracy, mówił w Niedzielę Palmowš ordynariusz diecezji œwidnickiej, bp Ignacy Dec. – Wielu ludzi dzisiaj ubolewa, że Wielki Pištek nie jest dniem wolnym od pracy. Tylu œwiętych ma œwięta, które obchodzimy w dniu ich œmierci. A Pan Jezus umarł za nas wszystkich i Wielki Pištek jest dniem pracy – akcentował w homilii.

A co na to Polacy? Przed dwoma tygodniami opublikowaliœmy w „Rzeczpospolitej" wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS, z którego wynika, że gdyby politycy mieli ustanowić kolejny dzień wolny od pracy, Polacy najchętniej zgodziliby się na Wigilię. Takš odpowiedŸ wskazało aż 58 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach sš Wielki Pištek (25 proc.) i drugi dzień Zielonych Œwištek (5 proc.).