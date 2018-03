Dania: Gmina dopłaca do prezerwatyw. "To się nam opłaci"

Gminy w Danii oferujš zniżki na œrodki antykoncepcyjne, a w niektórych przypadkach oferujš darmowe prezerwatywy i inne œrodki majšce zapobiec zajœciu w cišżę w celu zmniejszenia liczby niechcianych cišży, a także obniżyć liczbę zachorowań na choroby przenoszone drogš płciowš.

W gminie Randers mieszkańcy mogš w specjalnym punkcie zakupić prezerwatywy w obniżonych cenach, a także objęte zniżkami œrodki antykoncepcyjne. Jest to możliwe ponieważ gmina pokrywa częœć ceny tych œrodków z własnego budżetu. Władze gminy wyjaœniajš, że chodzi o to, aby œrodki antykoncepcyjne były bardziej dostępne dla młodych ludzi. Podobny punkt ma powstać w gminie Holstebro.

Duński nadawca publiczny DR zwraca uwagę, że niektóre duńskie gminy idš jeszcze dalej i oferujš mieszkańcom całkowicie darmowe prezerwatywy, a także pigułki antykoncepcyjne.

Władze Randers wyjaœniajš, że gmina postanowiła dopłacać do œrodków antykoncepcyjnych, aby zmniejszyć liczbę nastolatek, które zachodzš w cišżę na jej terenie.

Anja Naesgaard Dal, pracujšca w Centrum Zdrowia w Randers podkreœla, że jest "dobrym pomysłem zapewnienie mieszkańcom do œrodków zapobiegajšcych (cišży)". - To pomoże ograniczyć liczbę nastoletnich matek - dodaje Dal.

Według DR większoœć klientów miejskiego "sklepu z prezerwatywami" ma mniej niż 30 lat.

Chociaż gmina musi dopłacać do funkcjonowania sklepu, to jednak władze sš przekonane, że w perspektywie długoterminowej umożliwi on oszczędnoœci.

W ostatnich latach liczba nieletnich matek w Danii spadła - zauważa DR. W latach 2007-2009 co roku w kraju w cišżę zachodziło po ok. 900 nastolatek, a w 2017 - już zaledwie 474 (Dania liczy niecałe 5,7 mln mieszkańców). Według Dal redukcja liczby cišż nastolatek była możliwa dzięki położeniu większego nacisku na kwestię antykoncepcji. W 2017 roku gmina Randers zanotowała rekordowo niskš liczbę nieletnich matek.