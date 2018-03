Giertych: Mam pomysł, niech Grom zajmie Tobago

Zastanawiałem się jak PiS mógłby jeszcze pogorszyć naszš sytuację międzynarodowš. I mam pomysł - pisze na Twitterze były wicepremier Roman Giertych.

"Musieliby wysunšć roszczenia do Tobago (które było koloniš Kurlandii, naszego lenna i którego nigdy się nie zrzekliœmy). I niech Grom zajmie tę wyspę" - proponuje Giertych.

Zastanawiałem się jak PiS mógłby jeszcze pogorszyć naszš sytuację międzynarodowš. I mam pomysł. Musieliby wysunšć roszczenia do Tobago (które było koloniš Kurlandii, naszego lenna i którego nigdy się nie zrzekliœmy). I niech Grom zajmie tę wyspę. — Roman Giertych (@GiertychRoman) March 11, 2018

Tobago to wyspa na Oceanie Atlantyckim u północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej, na północny wschód od wyspy Trynidad, z którš tworzy jedno państwo Trynidad i Tobago.

W latach 1639-1693 częœć wyspy rzeczywiœcie należała do Kurlandii, która w tamtym czasie była lennikiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Księstwo Kurlandii i Semigalii posiadało również częœć terenów współczesnej Gambii.

Wpis Giertycha to nawišzanie do kryzysu w relacjach Polski z USA i Izraelem, których powodem jest nowelizacja ustawy o IPN, wprowadzajšca sankcje karne za przypisywanie narodowi polskiemu - wbrew faktom - zbrodni popełnionych w czasie II wojny œwiatowej. Izrael uważa, że ustawa może być wykorzystywana do ukrywania prawdy o zbrodniach popełnionych przez Polaków, USA wyrażajš zaniepokojenie z powodu wpływu ustawy na wolnoœć słowa i wolnoœć prowadzenia badań historycznych.