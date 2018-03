Wałęsa apeluje do PSL: Idźcie do wyborów z innymi

Były prezydent Lech Wałęsa zaapelował na Twitterze do polityków PSL, by partia ta wystartowała wraz z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi w wyborach samorzšdowych.

"Zawsze byłem z Wami i wspierałem Wasze działania. Dziœ proszę o Was o pójœcie do Wyborów razem z wszystkimi innymi przeciw PiS. Tego wymaga interes naszej Ojczyzny" - napisał na Twitterze Wałęsa kierujšc te słowa do polityków PSL.

PSL zapowiedziało wczeœniej, że w wyborach samorzšdowych politycy tej partii startować będš z własnych list wyborczych.

Przed wyborami samorzšdowymi współpracę nawišzały natomiast PO i Nowoczesna - partie te majš wystawić wspólne listy na poziomie sejmików wojewódzkich, współpracujš też przy wyborach prezydentów większych miast - w Warszawie kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta jest Rafał Trzaskowski z PO, a na wiceprezydenta - Paweł Rabiej z Nowoczesnej.