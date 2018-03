Olgierd Łukaszewicz: Jako Obywatel UE nie zgadzam się na PolExit

- Polityka PiS do najprostsza droga do Polexitu. Jako Obywatel UE nie zgadzam się na to to! - mówi Olgierd Łukaszewicz.

"Rzeczpospolita": Kim pan jest?

Olgierd Łukaszewicz, aktor, prezes Zwišzku Artystów Scen Polskich, założyciel Fundacji My Obywatele Unii Europejskie: Aktywistš proeuropejskim.

A nie aktorem, prezesem ZASP

Nie! Jestem Polakiem i obywatelem Unii Europejskiej i to we mnie zwyciężyło. Nie gram żadnej roli, kogoœ kto agituje za UE. Ktoœ musiał zareagować na to, co dzieje się w Polsce.

A co się dzieje?

Prawo i Sprawiedliwoœć prowadzi niejednoznacznš politykę wprowadzajšc Polaków w błšd i sygnalizacjš, że symbole UE można znieważyć, zlekceważyć, usunšć, nazwać flagę UE szmatš, a gdy chłopiec drze jš w Sejmie, to bić mu brawo. Można znieważyć pana Donalda Tuska, walczyć z Uniš, podważać obecnoœć Polski w UE, porównywać bycie w Unii do czasu zaborów i nikt ma nie reagować? 20 wrzeœnia PiS zorganizowało w Belwederze konferencję na temat tradycji i przyszłoœci polskiego teatru. Inaugurujšcy debatę intelektualista Antoni Libera powiedział, że Unii udało się to, co nie udało się Adolfowi Hitlerowi. W Katowicach narodowcy wieszajš na szubienicach podobizny europosłów.

„Zdrajców”.

Nazywajšc ich zdrajcami narodowymi. To przebrało miarę moich emocji! Nie spalę się jak szary człowiek przed Pałacem Kultury i Nauki, który biedny nie rozumiał, że żyjemy w epoce show. Do œwiadomoœci ludzi dojdzie tylko to, co jest show. Żadna ofiarna indywidualna i poœwięcenie nie jest dostrzeżona. Nie robi wrażenia.

To był impuls?

Wtedy zrozumiałem, że muszę wzišć sprawy w swoje ręce i powołać Fundację My Obywatele Unii Europejskie im. Wojciech Jastrzębowskiego. Dzięki NCK, ja z aktorami z ZASP w 2016 roku 9 lipca w czasie trwania szczytu NATO doprowadziłem do publicznej prezentacji XIX wiecznej wizji Jastrzębowskiego, wspólnej zintegrowanej Europy. Co najmniej siedem elementów, idei, które tam sš, spełniło się w UE. Nasz przodek przewidział wiele sytuacji, jak tę, że można się poskarżyć do Kongresu Europejskiego jeœli rzšd nie będzie przestrzegał prawa

„Targowica”.

To jest mój protest! Proszę mnie nie wypuszczać w œwiat PiS i PO. Nie przynależę do nich. Dzielę œwiat na tych, którzy chcš nas wyprowadzić w UE i tych, którzy chcš, żebyœmy w niej pozostali. Jeżeli jest obłudna polityka PiS-u, to trzeba ja skompromitować i to pokazać. To nie jest tylko moje spostrzeżenie. O tym mówi również raport PAN pod redakcjš prof. Jerzego Wilkina. Po tym jak narodowcy zaczęli wieszać posłów UE na szubienicach zareagowałem. PiS jest wrogo nastawiony do Unii, dezawuuje jš, manipuluje przekazem, wykorzystuje media rzšdowe do walki z niš. Polityka PiS do najprostsza droga do Polexitu. Jako Obywatel UE nie zgadzam się na to to!

