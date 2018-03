Rosja wydala 23 brytyjskich dyplomatów

Rosja zdecydowała o wydaleniu z kraju 23 dyplomatów Wielkiej Brytanii. Majš wyjechać w cišgu tygodnia. To nie wszystkie konsekwencje konfliktu Moskwa-Londyn, u podłożu którego leży otrucie byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.

O decyzji najwyższych władz Rosji poinformował szef MSZ Siergiej Ławrow. Dziœ rano spotkał się on z wezwanym do ministerstwa brytyjskim ambasadorem.

Oprócz wydalenia dyplomatów władze zdecydowały również, że wbrew zapowiedziom nie zostanie otwarty brytyjski konsulat generalny w Petersburgu, a w Rosji zostanie zamknięty British Council.

To wynik brytyjskich oskarżeń Moskwy o otrucie byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii. Jak powiedział wczoraj Boris Johnson, za rozkazem otrucia Skripala stoi Władimir Putin. Podejrzenia Londynu co do rosyjskich Ÿródeł zamachu na Skripala podzielajš również inne kraje UE, w tym Polska, oraz Stany Zjednoczone.

Wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów zapowiedziała wczeœniej brytyjska premier Theresa May.

Rosyjskie władze zapowiedziały, że w przypadku kolejnych "wrogich kroków" ze strony Londynu, podjęte zostanš decyzja co do dalszych retorsji.

Do otrucia Skripalów posłużył nowiczok - paraliżujšca substancja bojowa, która, jak twierdzš specjaliœci, na 100 procent została wyprodukowana w Rosji i tylko Rosja ma monopol na ten œrodek. Prawdopodobnie było niš nasšczone ubranie znajdujšce się w bagażu córki Skripala.

Julia przyleciała do ojca z Rosji do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał on azyl polityczny. Prawdopodobnie została wykorzystana do ataku na ojca.

Ojciec i córka przebywajš w jednym ze szpitali W Salisbury, gdzie doszło do zamachu. Sš w stanie krytycznym.

W sumie pomocy medycznej wymagało 21 osób, które miały stycznoœć ze Skripalami po ich otruciu. W najcięższym stanie był policjant, który znalazł oboje i jako pierwszy udzielał im pomocy. Policjant dochodzi do zdrowia.