Premier May zapowiada dalsze kroki wobec Rosji

Theresa May jednoznacznie stwierdziła, że nie da się zastraszyć decyzjš o wydaleniu 23 brytyjskich dyplomatów w zwišzku z eskalujšcym coraz mocniej konfliktem wywołanym próbš otrucia na terenie Wielkiej Brytanii byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki Julii.

Podczas spotkania Partii Konserwatywnej liderka ugrupowania oceniła, że Rosja „w rażšcy sposób naruszyła prawo międzynarodowe”. Jej zdaniem odpowiedŸ Kremla (m.in. zamknięcie British Council) na wydalenie przedstawicieli Rosji w Wielkiej Brytanii „nie przekreœli faktów”.

„W œwietle ich wczeœniejszych działań, spodziewaliœmy się takiej odpowiedzi i w najbliższych dniach rozważymy nasze kolejne kroki wraz z naszymi sojusznikami i partnerami” – powiedziała brytyjska premier.

Jak powiedział w pištek Boris Johnson, za rozkazem otrucia Skripala stoi Władimir Putin. Podejrzenia Londynu co do rosyjskich Ÿródeł zamachu na Skripala podzielajš również inne kraje UE, w tym Polska, oraz Stany Zjednoczone.

International community firmly backing UK response to hostile Russian action. Welcome strong Quad (UK/US/France/Germany) statement that only Russia could be behind poisoning. Quad allies right to point out that this is part of a pattern of irresponsible Russian behaviour