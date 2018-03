Prezydent Egiptu: Obrażanie wojska to nie wolność słowa. To zdrada

Prezydent Egiptu Abdul Fattah al-Sisi oœwiadczył, że obrażanie przedstawicieli egipskiego wojska i policji okrywa hańbš wszystkich Egipcjan i nie jest przejawem wolnoœci słowa lecz zdrady - informuje BBC.

Sisi mówił o zniesławianiu formacji mundurowych podczas wizyty w mieœcie Alamein.

Poniżej dalsza częœć artykułu REKLAMA Toni Kross Najnowsze artykuły REKLAMA

Prezydent Egiptu wygłosił swoje słowa po tym, jak egipski rzšd skrytykował sposób, w jaki zagraniczne media relacjonujš sytuację w Egipcie.

27 lutego Państwowa Służba Informacyjna Egiptu wystosowała wobec BBC żšdanie, by brytyjska stacja przeprosiła za materiał o Egipcie, który - w ocenie egipskich władz - składa się z "kłamstw i sfabrykowanych faktów".

Materiał o którym mowa zawierał informacje o torturach stosowanych przez służby bezpieczeństwa po 2013 roku, czyli po dojœciu do władzy Sisiego, który usunšł z urzędu prezydenta Mohammeda Mursiego zwišzanego z Bractwem Muzułmańskim.

BBC cytowało m.in. słowa matki, której córka miała zostać zatrzymana w kwietniu 2017 roku i od tego czasu słuch po niej zaginšł.

Jednak już po publikacji materiału córka kobiety pojawiła się w egipskim talk-show i zaprzeczyła, jakoby była zatrzymana lub Ÿle traktowana przez egipskich funkcjonariuszy.

Matka dziewczyny twierdzi jednak, że jej córkę zmuszono torturami do pojawienia się w programie. Zapewnia, że to, co powiedziała BBC, jest prawdš. Dwa dni póŸniej prawnik znajšcy sprawę poinformował, że matka dziewczyny została aresztowana.