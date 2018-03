Ryszard Czarnecki: Politycy PO szerzyli fake newsy o Krasnodębskim

Ryszard Czarnecki powiedział, że europosłowie PO próbowali zablokować wybór prof. Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceprzewodniczšcego PE. Mieli dyskredytować jego kandydaturę.

Parlament Europejski w tajnym głosowaniu wybrał europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego na nowego wiceprzewodniczšcego.

Za kandydaturš Zdzisława Krasnodębskiego opowiedziało się w tajnym głosowaniu 276 europosłów. Jego rywal - Indrek Tarand, Estończyk z frakcji Zielonych, zebrał 193 głosy. - Głosowanie pokazało, że poparcie PO nie było potrzebne, by zostać wiceprzewodniczšcym PE. To pokazuje ograniczony wpływ PO nawet na ich własnš grupę politycznš - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitš" Krasnodębski.

O zachowaniu europosłów PO mówił również odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczšcego PE Ryszard Czarnecki.

- Politycy PO robili wiele by tak się nie stało. Większoœć z nich głosowała przeciwko panu Krasnodębskiego. Politycy Platformy Obywatelskiej byli zaangażowani także w kolportowanie różnych fake newsów odnoœnie Krasnodębskiego by go dyskredytować i by nie doszło do jego wyboru - powiedział europoseł PiS w rozmowie z Telewizjš Republika.