Olszewski: Gen. Hermaszewski nie powinien zostać zdegradowany

Nie zestawiajmy pana Mirosława Hermaszewskiego z Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem. Miejmy poczucie proporcji - mówi były premier Jan Olszewski w rozmowie, która ukaże się jutro na stronie "Rzeczpospolitej".

"Rzeczpospolita": Rzšd przyjšł projekt ustawy degradacyjnej. Zdegradowani zostanš członkowie WRON - Jaruzelski, Kiszczak, ale też gen. Hermaszewski. Słusznie?

Jan Olszewski, były premier RP: W moim przekonaniu obniża to rangę moralnš i symbolicznš wymowę tego aktu. Ustawa umożliwia degradację wszystkich członków WRON, ale wszyscy wiedzš, że pan Hermaszewski miał być tylko dekoracjš. Nie wiem nawet, czy ktoœ go zapytał o to, czy zgadza się być we WRON. Nawet jeœli się zgodził, to był tam tylko figurantem. Gen. Hermaszewski nie miał żadnego wpływu na decyzje WRON. On był tylko narzędziem w rękach gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Którzy powinni zostać poœmiertnie zdegradowani?

Powinni byli zostać osšdzeni za życia. Dzisiaj akt degradacji jest już tylko symboliczny. Jednak włšczenie do tego osoby, tak dalekiej od kręgu decyzyjnego, jak pan Hermaszewski, będzie, jak powiedziałem, obniżeniem wymowy moralnej i politycznej aktu. Gen. Hermaszewski nie powinien zostać zdegradowany.

Jacek Sasin uważa, że gen. Hermaszewski powinien zostać zdymisjonowany, gdyż bardzo Ÿle zapisał się w historii Polski firmujšc swojš osobš zbrodniczy reżim Jaruzelskiego.

Gdyby gen. Hermaszewski zdobył się na akt sprzeciwu wpisaniu go na listę członków WRON, byłaby to niewštpliwie jego historyczna zasługa, której sam się pozbawiał. Ale to tylko jego własna strata. Nie zestawiajmy pana Hermaszewskiego z Jaruzelskim i Kiszczakiem. Miejmy poczucie proporcji.

