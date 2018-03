„Sueddeutsche Zeitung” o nowej KRS: Rada niewykwalifikowanych

„Nie wiadomo, czy się œmiać, czy płakać” – zastanawia się Florian Hassel, komentujšc w „Sueddeutsche Zeitung” skład nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, która jego zdaniem utraciła wiarygodnoœć.

„Po lekturze nazwisk 15 sędziów, którzy jako członkowie Krajowej Rady Sšdownictwa teraz majš być rzekomo gwarantem niezawisłoœci sędziów i orzecznictwa, nie wiadomo, czy się œmiać, czy płakać” – pisze Florian Hassel w komentarzu opublikowanym w „Sueddeutsche Zeitung” (SZ).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ani jednego znanego prawnika

„Wœród 15 prawników wybranych przez parlament zgodnie z propozycjami populistycznej partii PiS i prawicowego Kukiz nie ma ani jednego znanego polskiego sędziego. Nic dziwnego: znani prawnicy zbojkotowali Ťwyboryť nowego gremium ze względu na otwartš sprzecznoœć z polskš konstytucjš i europejskimi standardami prawnymi” – wyjaœnia autor komentarza.

Pisaliœmy: Spór o reformy w Polsce: Premier Morawiecki krytykuje niemiecki wymiar sprawiedliwoœci

O 15 miejsc w „posłusznej rzšdowi” Radzie ubiegało się „w sumie 18 kandydatów” z 10 tys. polskich sędziów – zauważa Hassel. Wybrani sš jego zdaniem „byłymi podwładnymi ministra sprawiedliwoœci, kolegami ze szkoły, żonami znajomych sędziów, sędziami, którzy dostali stanowiska z łaski ministra i dysponujš tak wštpliwymi kwalifikacjami, że wczeœniej często, lecz bezskutecznie ubiegali się o wysokie stanowiska sędziowskie” – czytamy w SZ.

Brak wiarygodnoœci

„Polska Krajowa Rada Sšdownictwa dysponuje identycznš jak Trybunał Konstytucyjny, kontrolowany od końca lat 2016 przez popleczników rzšdu, wiarygodnoœciš, czyli żadnš” – podkreœla niemiecki dziennikarz.

Przeczytaj: Kontrowersyjna reforma wymiaru sprawiedliwoœci także w Rumunii

Jego zdaniem nietrudno przewidzieć kolejne kroki: „niezgodnš z konstytucjš wymianę sędziów Sšdu Najwyższego, a następnie ograniczenie kompetencji rzecznika praw obywatelskich lub jego wymiana na uległego kandydata”. „Wtedy zostanš usunięte ostatnie pozostałoœci państwa prawa” – ostrzega Hassel.

Posłowie PiS i Kukiz'15 w œrodę 7 marca wybrali 15 nowych sędziów KRS. Po raz pierwszy w historii Sejm zdecydował o obsadzie Rady strzegšcej niezależnoœci sšdownictwa. PO, PSL i Nowoczesna zbojkotowały głosowanie, bo uznajš reformę KRS za niekonstytucyjnš. Przedtem o obsadzie stanowisk sędziów KRS decydował

Jacek Lepiarz, Berlin