Niemcy: Politycy przeciw Nord Stream 2. "Szkodzi Europie"

Polska i kraje bałtyckie protestujš przeciwko gazocišgowi Nord Stream 2. Po ich stronie stanęła grupa niemieckich parlamentarzystów. Ich zdaniem inwestycja łamie europejskš solidarnoœć i jest szkodliwa politycznie.

„Nord Stream 2 szkodzi Europie” – głosi opublikowany we wtorek na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" apel podpisany przez członków Parlamentu Europejskiego oraz posłów do Bundestagu reprezentujšcych obie partie chadeckie CDU i CSU, Zielonych oraz FDP.

Sygnatariusze odezwy zwracajš uwagę na znaczenie solidarnoœci między państwami Unii Europejskiej, bez której Wspólnota nie może dobrze funkcjonować, i wskazujš na dziedziny – m.in. politykę migracyjnš, w których istnieje deficyt solidarnoœci.

„W europejskiej polityce energetycznej też chodzi o solidarnoœć, a Nord Stream 2 jest projektem, w którym spór ujawnia się w szczególnie drastyczny sposób” – czytamy w apelu. „Plan budowy drugiego rosyjskiego gazocišgu przez Bałtyk do Niemiec dzieli politycznie Europę i stawia pod znakiem zapytania naszš solidarnoœć z Polskš, naszymi bałtyckimi sšsiadami, Słowacjš i Ukrainš, ale także Daniš i Szwecjš” – piszš niemieccy deputowani.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Komercyjny czy polityczny?

Autorzy apelu podkreœlajš, że realizacja projektu „wchodzi w decydujšca fazę”, co oznacza, że niemiecka polityka musi wybrać między korzyœciami a stanowiskiem sšsiadów. Parlamentarzyœci przypominajš, że Komisja Europejska zajęła jasne stanowisko. Jej zdaniem projekt gazocišgu jest sprzeczny z celami europejskiej unii energetycznej.

Autorzy zaznaczajš, że w Niemczech nie brak zarówno zwolenników, jak i przeciwników Nord Stream 2. Posłowie polemizujš ze stanowiskiem niemieckiego rzšdu, który stoi na stanowisku, że projekt jest „czysto komercyjny, a nie polityczny”. „Projekt jest wysoce polityczny” – czytamy w odezwie. Autorzy podkreœlajš, że większoœć krajów UE oraz KE też uważajš nowš magistralę za inwestycję politycznš i to „szkodliwš politycznie”.

Rozmawiać z Rosjš jednym głosem

Współpraca z Rosjš jest ważna, szczególnie w obszarze gospodarki – podkreœlajš parlamentarzyœci. „Prawdziwa współpraca nie może jednak polegać na tym, że Niemcy i Rosjanie dogadujš się ponad głowami pozostałych partnerów z UE” – zastrzegajš sygnatariusze listu. Jeżeli unijna polityka energetyczna ma być traktowana poważnie, należy przy tego rodzaju projektach od samego poczštku włšczyć wszystkich partnerów i rozmawiać z Rosjš jednym głosem – sugerujš autorzy listu.

„Nowy niemiecki rzšd musi się zdecydować” – uważajš parlamentarzyœci. Ich zdaniem solidarnoœć z sšsiadami przemawia przeciwko realizacji Nord Stream 2. Deputowani CDU, CSU, Zielonych i FDP apelujš do SPD, która ich zdaniem „nie szczędzi słów, by sławić Europę, ale odmawia solidarnoœci w konkretnych sprawach”, by zmieniła swoje stanowisko.

Odezwę podpisali europosłowie Manfred Weber (CSU), Reinhard Buetikofer (Zieloni), Nadja Hirsch (FDP) i Elmar Brok (CDU) oraz deputowani do Bundestagu Norbert Roettgen (CDU), Oliver Krischer (Zieloni) i Michael Link z FDP.

Gotowy do końca 2019 r.

Minister spraw zagranicznych z SPD, Sigmar Gabriel należy do zwolenników budowy rosyjskiego gazocišgu, a były socjaldemokratyczny kanclerz Gerhard Schroeder jest przewodniczšcym komitetu akcjonariuszy spółki Nord Stream 2.

Nord Stream 2 to projekt liczšcej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 mld metrów szeœciennych surowca rocznie. Gazocišg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurocišgami biegnšcymi przez terytorium Ukrainy.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez niemieckie koncerny Uniper i Wintershall oraz francuski Engie, austriacki OMV i brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell.