Schetyna zaskakuje z euro

Konwencje partyjne i przemówienia liderów rzadko okazujš się dużymi zaskoczeniami. Zwłaszcza, gdy tematem ma być polityka zagraniczna PiS, a mówcami - Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, Elżbieta Bieńkowska i Janusz Lewandowski. Ale w sobotę liderowi PO udało się zaskoczyć. Kurs PO dotyczšcy spraw europejskich od dziœ zawiera nowy komponent - mocne postawienie na przekonywanie Polaków, aby poparli wejœcie kraju do strefy euro.

Jeszcze w styczniu, po liœcie ekonomistów wzywajšcych rzšd do przyjęcia euro, który opublikowała “Rzeczpospolita” Grzegorz Schetyna był w tej sprawie bardzo ostrożny. - Sprawa euro jest ważna, ale trzeba spokojnie i dokładnie o tym mówić. To wymaga czasu - mówił w TOK FM. W sobotę ton był inny. - Jednš z kluczowych debat, które chcemy w tych kilkunastu miesišcach przeprowadzić będzie sprawa stosunku do euro. Chcemy, aby Polska była w rdzeniu unijnym. Dla nas euro to nie jest ideologiczny fetysz, którego należy się bezwarunkowo bać lub który trzeba bezwarunkowo wielbi - powiedział w swoim wystšpieniu. W ten sposób Schetyna nie tylko zaproponował pozytywny pomysł dla PO, ale też wzmocnił jej politycznš tożsamoœć. A krytyka PO od wielu miesięcy opiera się na tym, że brakuje jej wyrazistej tożsamoœci, że partia Schetyny nie zajmuje stanowiska w żadnej sprawie i o nic - poza odsunięciem PiS od władzy - nie walczy.

Co więcej, o euro w zdecydowany sposób od kilkunastu miesięcy wzywa Nowoczesna. Schetyna wyznaczajšc nowy kurs dla PO nie tylko buduje fundament kampanii do PE swojej partii - gdzie te kwestie będš w naturalny sposób istotne - ale też sięga do tych pro-europejskich wyborców, którzy do tej pory byli zwolennikami Nowoczesnej i podobał im się ton partii Katarzyny Lubnauer w tej właœnie sprawie.

Schetyna nie ograniczył poza tym tylko do krytyki dokonań PiS na arenie międzynarodowej i przypominaniu sukcesów dyplomacji pod rzšdami koalicji PO-PSL. Co najmniej dwa elementy jego przesłania będš istotne w cišgu kilkunastu najbliższych miesięcy. Po pierwsze, sięgnięcie do wyborców centrum, którzy majš wštpliwoœci zwłaszcza jeœli chodzi o politykę zagranicznš PiS, ale cały czas popierajš partię z innych względów. - Podstawowe wartoœci nowoczesnego konserwatyzmu, czyli poszanowanie dla ładu prawa, instytucji państwa i tradycji, sš dziœ obecne w Platformie Obywatelskiej, a nie w PiS - mówił dziœ lider PO. W ten sposób partia chce oderwać od PO tych, którzy w swoich poglšdach przypominajš np. Kazimierza Michała Ujazdowskiego czy Jana Ołdakowskiego, a nadal wspierajš partię Kaczyńskiego. Ujazdowski mocno krytykował też nowelizację ustawy o IPN, podobnie jak “muzealnicy”, czy nawet historyk Sławomir Cenckiewicz. To podejœcie to wynik analiz i badań, które partia Schetyny przeprowadziła w ostatnich tygodniach. Dlatego też zamiast wzywać do całkowitego wycofania nowelizacji ustawy o IPN, PO zaproponowała jej doprecyzowanie.

Drugim ważnym elementem strategii PO zarysowanej dziœ to zapowiedŸ, że PO niejako “równolegle” do PiS będzie starała się skutecznie dbać o polskie interesy. Przede wszystkim w PE, zwłaszcza w kwestiach nowego budżetu unijnego. - Jako opozycja nie możemy zdjšć z rzšdzšcych odpowiedzialnoœci za państwo, także za polskš politykę zagranicznš. Nie możemy jednak biernie obserwować procesu międzynarodowej degradacji naszej Ojczyzny. - twierdził Schetyna. Zapowiedział więcej takich inicjatyw jak z ustawš o IPN. - Zamierzamy podjšć rozmaite kontakty międzynarodowe dla spokojnego tłumaczenia obiektywnych polskich racji, interesów i potrzeb. Jesteœmy formacjš silnš nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na œwiecie. - dodał. To ma być też pokazania, że konkurencja w koalicji samorzšdowej - czyli Nowoczesna - takich instrumentów nie ma i co najmniej do eurowyborów mieć nie będzie.

W ten sposób PO chce pokazać, że jest od PiS bardziej skuteczna i bardziej racjonalna w kilku kluczowych obszarach. Oczywiœcie sš i ryzyka. Przyjecie euro - co sam zauważył Schetyna - jest teraz bardzo niepopularne. A apel do wyborców centrowych może być trudny, gdy tego samego dnia występuje Radosław Sikorski, dla wielu nadal symbol nie tyle skutecznej polityk zagranicznej (jak chciałaby PO) ale oœmiorniczek. Jednak jedno jest pewne: Dla Platformy grunt europejski i międzynarodowy jest dużo lepszy, niż dyskusja o postulatach socjalnych z PiS. Stšd dzisiejszy ton Schetyny. A apel do centrum to posunięcie, którego PiS nie może lekceważyć.