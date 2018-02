Korwin-Mikke startuje na prezydenta Warszawy

Taka deklarację złożył były europoseł Janusz Korwin-Mikke, który niedawno zrezygnował z zasiadania w Parlamencie Europejskim.

Korwin-Mikke w ostatni weekend objeżdżał okręgi wyborcze w ramach zbliżajšcych się wyborów samorzšdowych.

Podczas spotkania z wyborcami w Wadowicach Korwin-Mikke potwierdził, że złożył już dokumenty niezbędne do rezygnacji z zasiadania w Europarlamencie. Jego kadencja skończy się za dwa tygodnie, a jego miejsce zajmie przedstawiciel Wolnoœci ze Œlšska.

Lider partii Wolnoœć stwierdził, że co miał do powiedzenia w PE, to już powiedział oraz że czas już na zajęcie się krajowš politykš.

W wyborach samorzšdowych Wolnoœć zamierza wystawić swoich kandydatów, a sam jej lider zapowiedział start w wyborach na prezydenta Warszawy.

Jak pisze portal wadowice24.pl, wybory samorzšdowe będš szesnastymi, w których będzie startował Korwin-Mikke.