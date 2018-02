Jarosław Kaczyński: Prezydent powinien podpisać ustawę o IPN

- Nie mamy żadnej przyszłoœci, jeœli będziemy narodem oskarżanym o Holokaust - powiedział Jarosław Kaczyński, goœć radiowej Jedynki

- Przepis nowelizacji ustawy o IPN jest całkowicie błędnie interpretowany - powiedział Jarosław Kaczyński w "Sygnałach Dnia". - Ci, którzy nas w tej chwili atakujš, po prostu fałszujš historię w sposób niebywale wręcz drastyczny - dodał.

- W żadnym wypadku nie twierdzimy, że nie było Polaków, którzy mordowali Żydów, bo byli tacy Polacy. (...) Mówię z bólem, z przykroœciš, z poczuciem wstydu, ale takie rzeczy się zdarzały. Nigdy żeœmy im nie przeczyli - powiedział prezes PiS

Podkreœlił jednak, że czym innym jest "przyznawanie się do tego rodzaju spraw, a czym innym twierdzenie, że naród polski za to odpowiada". "Gdyby istniało państwo polskie, to do takich rzeczy by z całš pewnoœciš nie dochodziło" - powiedział Kaczyński.



Prezes PiS dodał, że "zniszczenie przez totalitaryzm niemiecki i sowiecki polskiego państwa doprowadziło do tego, że na jego terytorium z 1939 r. doszło póŸniej do ludobójstwa, którego dopuszczali się Niemcy i ludobójstwa, którego dopuszczali się Ukraińcy z UPA i OUN. Ci, którzy nas w tej chwili atakujš, bo trudno tu już mówić o krytyce, to jest atak, jakby tego nie chcš przyjšć do wiadomoœci i po prostu fałszujš historię w sposób niebywale wręcz drastyczny" - powiedział.



- Jeżeli mowa o odpowiedzialnoœci jakiegoœ narodu, to jest to naród niemiecki, który entuzjastycznie popierał Hitlera - dodał.

- Nam odmówiono prawa do obrony własnej godnoœci; godnoœci narodu, któremu się w sposób niebywale wręcz skandaliczny przypisuje winy innego narodu, to znaczy narodu niemieckiego - powiedział Kaczyński. - Wymordowano obywateli polskich narodowoœci żydowskiej, czy pochodzenia żydowskiego, ale sš także co najmniej trzy miliony Polaków, ludzi polskiego pochodzenia, etnicznych Polaków.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pytany co dalej z nowelš ustawy o IPN, Jarosław Kaczyński powiedział: - Jestem głęboko przekonany, że prezydent Duda powinien iœć tš drogš, którš zapowiadał, czyli podpisać tę ustawę.

Podkreœlił, że Polska radykalnie odrzuca antysemityzm, ale "jesteœmy państwem suwerennym i mamy obowišzek rozpoczšć walkę z trwajšcš od dziesięcioleci wielkš akcjš dyfamacyjnš wobec Polski, czyli obrażania Polski, przypisywania nam win innych".