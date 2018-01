Szułdrzyński: Protest narodowców pod ambasadą Izraela nie może się odbyć!

Może się to wydawać paradoksem, że dziennikarz, namawia do ograniczania wolnoœci. Owszem, dziennikarze zawsze powinni stać po stronie wolnoœci i bardzo niechętnie patrzeć na wszelkie próby jej ograniczania.

Wprowadzanie niejasnych przepisów, które mogš stać się w przyszłoœci narzędziem do ograniczania swobód swoich politycznych przeciwników powinno zawsze – i nie tylko u dziennikarzy – budzić słuszny opór. Tym różniš się społeczeństwa Zachodu od tych ze Wschodu, że być może na wschodzie jest większy porzšdek, jednak na Zachodzie od kilkuset lat, kluczowe sš osobiste wolnoœci. Dlatego dziennikarze – i wszyscy ludzie miłujšcy wolnoœć – powinni stać na straży indywidualnych swobód i wolnoœci wyrażania swoich opinii.

Tym razem jednak jest inaczej. Chodzi o sprawę jednostkowš. Uważam, że polskie państwo powinno zrobić wszystko, by nie doszło dziœ do manifestacji narodowców przed Ambasadš Izraela w Warszawie. Zarówno z powodu tego, kto ów wiec organizuje, jak i z powodu goršcych emocji, które wybuchły po nowelizacji ustawy o IPN.

Nie będzie przesadš stwierdzenie, że wszystkie organizowane ostatnimi czasy imprezy przez ONR czy Młodzieży Wszechpolskiej kończyły się awanturami. Pamiętamy, jak kilkanaœcie haseł œciœle rasistowskich – przy absolutnej biernoœci służb porzšdkowych - nadało przekaz wszystkim relacjom z Marszu Niepodległoœci z 2017 roku. Pamiętamy androny, jakie opowiadał rzecznik Marszu o koniecznoœci wprowadzenia „separatyzmu rasowego”. Pamiętamy happening asystenta posła Winnickiego, który wieszał na szubienicy wizerunki polityków opozycji. Pamiętamy jak wyglšdajš uliczne marsze organizowane przez ONR, treœci jakie tam padajš. Kto nie pamięta, niech odsłucha jawnie antysemickiego przemówienia byłego księdza Jacka Międlara z Wrocławia 11 listopada, a póŸniej jego filmików, w których oskarżał prezydenta Dudę o uleganiu lobby reprezentowanego przez przodków Pierwszej Damy. Naprawdę nie potrafimy wycišgać żadnych wniosków z przeszłoœci? Tak trudno sobie wyobrazić, co mogš wykrzykiwać narodowcy pod ambasadš Izraela?

Do tego dodać jeszcze trzeba falę antysemickiego szamba, które wybiło w ostatnich dniach, po tym, jak Izrael oprotestował nowelizację ustawy o IPN, która przewiduje wsadzanie do więzienia osób, które przypisujš Polakom udział lub współodpowiedzialnoœć za zbrodnie III Rzeszy. Te emocje jeszcze nie opadły. Czy naprawdę nie potrafimy wycišgać wniosków z tego, co dzieje się w mediach społecznoœciowych, ba co widzieliœmy nawet w telewizji zwanej publicznš.

Teraz wyobraŸcie sobie państwo, że w œwiat idš zdjęcia uczestników wiecu – który nosi niewinnš nazwę „Stop antypolonizmowi” – wznoszšcych antysemickie hasła. I oto mamy już gotowy przekaz o tym, że Polska najpierw przegłosowuje ustawę zakazujšcš mówienia o udziale Polaków w Holokauœcie – tak ona jest odbierana za granicš – a następnie po protestach Izraela, przed ambasadš tego kraju odbywa się antysemicka demonstracja. Ci, którzy Ÿle życzš Polsce, nie mogš sobie wyobrazić lepszego prezentu, niż potwierdzenie tezy o polskich antysemitach, którzy chcš wybielić swój udział w zagładzie Żydów.

Tu nie idzie jednak wyłšcznie o wizerunek Polski, ale o żywotne interesy naszego kraju. Izrael jest naszym kluczowym partnerem w sprawach bezpieczeństwa – jak zauważył w swym komentarzu Artur Bartkiewicz. Mówišc wprost nie będziemy mieli dobrych relacji z USA, jeœli będziemy mieli otwartš wojnę z Izraelem. Takie sš fakty i żadne brednie o tym, że musimy wstać z kolan tego nie zmieniš. Jeœli zaœ Polska spiera się z Uniš Europejskš, po prostu musi mieć silne wsparcie w sojuszu z Waszyngtonem i Tel Awiwem. Bez tego wsparcia pozostaje jedynie na łasce i niełasce Moskwy. Wstawanie z kolan miało zaœ oznaczać, że będziemy prowadzili bardziej podmiotowš politykę zagranicznš, a nie, że będziemy się przesuwali w łapy wschodniego niedŸwiedzia.

Dlatego uważam, że polski rzšd powinien zrobić wszystko, by dzisiejsza manifestacja pod ambasadš Izraela się nie odbyła. Jeœli narodowcy chcš protestować, proszę bardzo, niech spacerujš po Polu Mokotowskim albo błoniach Stadionu Narodowego i tam sprzeciwiajš się „antypolonizmowi”. Dlatego dzisiejsze popołudnie będzie jednym z największych testów, przed którymi stanie Dobra Zmiana. Wiele od tego może zależeć.