Nie będzie demonstracji przed Ambasadą Izraela. Blokada ulic

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zawieszeniu ruchu w okolicach ambasady Izraela w Warszawie. Na szeœć dni. W ten sposób zablokował planowanš na dziœ demonstrację narodowców.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał decyzję o zawieszeniu ruchu w okolicach ambasady Izraela w Warszawie.

- Podjšłem decyzję o zakazie poruszania się w obszarze wokół placówki od 31 stycznia do 5 lutego - poinformował wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Powodami tej decyzji majš być kwestie bezpieczeństwa.

- To nie jest tak, że ustawa mówi jednokierunkowo, czy to jest kwestia zgody na zgromadzenie, ale ocenia aspekt bezpieczeństwa. Według mnie, w takim stanie rzeczy prezydent powinna takiego zgromadzenia odmówić ze względu na aspekt bezpieczeństwa - stwierdził wojewoda i zaapelował do władz lokalnych o współpracę.

Wojewoda Sipiera powiedział, że demonstracja narodowców przed izraelskš placówkš mogłaby bardzo negatywnie wpłynšć na interesy i wizerunek Polski na œwiecie.

Okolice ambasady będš obstawione przez funkcjonariuszy policji.

Decyzja wojewody mazowieckiego nastšpiła na skutek polecenia ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego.