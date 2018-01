Tomasz Nałęcz o Ryszardzie Czarneckim: Głupi, prowokator lub zdrajca

- Czarnecki, niby bronišc imienia Polski w Europie, potwornie, obrzydliwie nagłoœnił problem szmalcownicta - uważa prof. Tomasz Nałęcz.

Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego w programie "Przeglšd Rzeczpospolitej" w Polsat News komentował słowa, które Ryszard Czarnecki wypowiedział pod adresem Róży Thun.

Wiceszef Parlamentu Europejskiego porównał europosłankę PO do Szmalcowników.

- Każdy w Europie, kto interesuje się życiem publicznym wie, że Czarnecki zrobił coœ chamskiego - ocenił prof. Tomasz Nałęcz.

- Tłumaczone jest takiej osobie, że wiceprzewodniczšcy PE sponiewierał tak kobietę, że powiedzenie o niej, że jest prostytutkš, jest komplementem. To cała Europa się zastanawia, co to sš ci szmalcownicy w Polsce - dodał były doradca prezydenta Komorowskiego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Okreœlenie polskie obozy œmierci przy tej wypowiedzi jest łabędzim œpiewem - twierdził goœć programu.

- I jeszcze wychodzi taki dureń, za przeproszeniem, który takie rzeczy mówi i twierdzi, że to w imię obrony Polski. No, na litoœć boskš. Oskarżyć Polaków o szmalcownictwo z pozycji wiceprzewodniczšcego PE? I on jeszcze udaje, że nie wie co zrobił? To albo głupi, albo prowokator, albo zdrajca - ocenił prof. Nałęcz.