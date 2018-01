- To nie sš żadne "incydenty", jak usiłuje się to pokazać Polakom i Œwiatu - napisał na Twitterze były prezydent Lech Wałęsa, komentujšc ujawnionš przez „Superwizjer" TVN działalnoœć neonazistowskiej grupy "Duma i Nowoczesnoœć".

Reportaż, który wstrzšsnšł opiniš publicznš w Polsce, został wyemitowany w sobotę i przedstawia efekty przeniknięcia do stowarzyszenia dziennikarzy TVN. Na nagraniach widać m.in. toasty "za Adolfa Hitlera i naszš ojczyznę, ukochanš Polskę" w wykonaniu ludzi w mundurach Wehrmachtu, "ołtarzyk" ku czci Hitlera, a także częstowanie tortem z motywami flagi III Rzeszy. Tak obchodzono 128. urodziny przywódcy nazistowskiej Rzeszy.

- To nie sš żadne "incydenty", jak usiłuje się to pokazać Polakom i Œwiatu. (Jarosław) Kaczyński milczy, a (Mateusz) Morawiecki i PiS zamiast wzišć się zdecydowanie za groŸny problem, to tylko o tym mówiš, jednoczeœnie usiłujšc wymazać mnie z historii - skomentował Wałęsa.

W Polsce mamy FASZYZM.

To nie sa żadne „incydenty” jak usiłuje sie to pokazać Polakom i Œwiatu.

Kaczynski milczy a Morawiecki i PIS zamiast wziasc sie zdecydowanie za groŸny problem to tylko o tym mówiš jednoczeœnie usiłujšc wymazac mnie z historii. — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 23 stycznia 2018

Były prezydent w pierwotnej wersji tweeta (póŸniej skasował go i wstawił nowy), załšczył link do artykułu "The Wall Street Journal" pt. "Nowi polscy nacjonalistyczni przywódcy wymazujš Lecha Wałęsa z historii". Autorzy artykułu - Drew Hinshaw i Marcus Walker - przekonujš w nim, że "Polska znów jest polem bitwy o duszę Europy", a "populistyczny rzad próbuje zlikwidować liberalny porzšdek po zimnej wojnie".

"Najbardziej znany polski dysydent XX wieku - Lech Wałęsa, pracownik stoczni, przywódca Solidarnoœci i laureat Pokojowej Nagrody Nobla - zostaje wyrzucony z oficjalnej pamięci przez popularnš partię próbujšcš, jak inne w Europie, przebudować demokrację, którš Wałęsa pomagał zbudować" - czytamy w artykule.