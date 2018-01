Gubernator z Meksyku: Mijamy granicę i marihuana magicznie staje się legalna

Marihuana powinna zostać zalegalizowana w stanach często odwiedzanych przez turystów - oœwiadczył meksykański minister turystyki Enrique de la Madrid. Legalizacja marihuany miałaby doprowadzić do spadku przestępczoœci.

Minister zaproponował, by pójœć w œlady USA i zalegalizować marihuanę w stanach Quintana Roo (gdzie leży Cancun) oraz w Kalifornii Dolnej Południowej (tu znajduje się gmina Los Cabos).

- To absurd, że nasze państwo tego nie robi - powiedział de la Madrid.

Zdaniem ministra nawet jeœli nie da się szybko zalegalizować marihuany w całym kraju, to można to zrobić we wskazanych przez niego stanach, które de la Madrid nazwał "ofiarami złego prawa narkotykowego".

Kalifornia Dolna Południowa i Quintana Roo to stany, które w ostatnim czasie zostały dotknięte najmocniej skutkami wojen gangów zajmujšcych się handlem narkotykami.

Z poglšdami ministra zgadza się gubernator Kalifornii Dolnej Południowej Carlos Mendoza. - Wydaje się głupie i nielogiczne, że my tutaj prowadzimy walkę, która kosztuje życie ludzi - a po przekroczeniu granicy (z USA - red.) marihuana staje się w magiczny sposób legalna - ironizował nawišzujšc do faktu, że Kalifornia stała się w tym miesišcu szóstym stanem, który całkowicie zalegalizował marihuanę.

W Meksyku można zażywać marihuanę w celach medycznych - jednak jej zażywanie w celach rekreacyjnych jest zakazane.