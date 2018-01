Viktor Orban: Wspólnota losu każe nam stanąć obok Polski

Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że jego kraj stanie w obronie Polski w przypadku głosowania w sprawie nałożenia sankcji w ramach art. 7 unijnego traktatu.

- Węgry stoją za Polską. Obecna procedura wobec Polski nie ma faktycznych podstaw i samo postępowanie nie jest prawidłowe - mówił w TVP Info Viktor Orban.

Węgierski premier dodał, że Polska jest najważniejszym członkiem Grupy Wyszehradzkiej. - W ostatnich latach okazało się, że Europa Środkowa jest znacznym aktorem sceny europejskiej. Europejczycy z Europy Środkowej razem występują i potrafią osiągać cele. Największym, najważniejszym aktorem Grupy Wyszehradzkiej, Europy Środkowej jest oczywiście Polska - powiedział Orban.

- Zachód musi przyzwyczai się do faktu, że kraje środkowoeuropejskie wzmocniły się, zarówno każde z osobna jak i razem jako cała Grupa Wyszehradzka - dodał.

Praworządność a budżet

Orban mówił również o kwestii łączenia budżetu unijnego z kwestią praworządności. Jego zdaniem nie można tych dwóch kwestii łączyć.

- Te pieniądze, które na cele rozwojowe przychodzą na Węgry i do Polski w znacznej części wracają do Europy Zachodniej. Tak więc wszyscy dzisiaj korzystają na polityce spójności, jest to nie tylko nasz interes, jest to tak samo interes Francji i Niemiec, oni zarabiają także na nas - skomentował.