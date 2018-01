"W Nigerii nie biją Nigeryjczyków tak, jak w Libii"

Nigeryjczycy, którzy docierajš do Libii szukajšc sposobu, na przedostanie się do Europy, po trafieniu do tamtejszych oœrodków dla imigrantów sš bici i wykorzystywani do niewolniczej pracy - wynika z relacji osób, które wróciły z Libii do Nigerii, z którymi rozmawiała reporterka BBC.

Imigranci, z którymi rozmawiało BBC, po dotarciu do Libii i nieudanej próbie przepłynięcia Morza Œródziemnego, trafili do oœrodka dla imigrantów w Gharjan - oœrodek stworzono w więzieniu, a imigranci œpiš w nim w celach przeznaczonych pierwotnie dla więŸniów. Formalnie oœrodkiem zarzšdza libijskie MSW.

- Strażnicy przychodzili do naszych cel i wybierali szeœć osób do ciężkiej pracy na farmach, do kładzenia cegieł - wspomina Lucky Akhanene. - Oddawali nas swoim przyjaciołom. Oni nam nie płacili. To była ciężka praca, jeœli nie pracowaliœmy szybko, byliœmy bici - dodaje.

Jak czytamy w relacji BBC o zmuszaniu do niewolniczej pracy przez strażników mówiły trzy osoby, z którymi rozmawiała reporterka.

Inni mówiš o tym, że byli sprzedawani osobom, dla których potem pracowali jako niewolnicy. Jackson Uwumarogie i Felix Efe wspominajš, że pewnego dnia strażnik z oœrodka dla imigrantów przyszedł do ich cel, wybrał 20 mężczyzn, założył im opaski na oczy, a następnie przekazał je komuœ, kto miał zapłacić za nich ok. 1000 dinarów (735 dolarów). Mężczyznom kazano wejœć do półciężarówki i wywieziono ich na farmę, gdzie zajmowali się zbieraniem cebuli i wypasem krów. Z relacji Nigeryjczyków wynika, że byli pilnowani przez uzbrojonych strażników i nigdy nie otrzymali zapłaty za swojš pracę. Z relacji Uwumarogie wynika, że jedzenie otrzymywali nieregularnie, a do picia czasem dawano im morskš wodę. Po pół roku imigrantów pracujšcych na farmie znów załadowano na ciężarówkę, wywieziono na pustynię i porzucono. - Z pomocš Boga znaleŸliœmy kogoœ, kto nas uratował - wspomina Nigeryjczyk. Dzięki pomocy imigranci trafili do Trypolisu, gdzie zostali zarejestrowani przez Międzynarodowš Organizację ds. Migracji i deportowani do rodzinnych krajów.



Z kolei Mac Agheyere wspomina, że po tym jak został aresztowany przez libijskie władze za nielegalnš próbę przekroczenia granicy, kaucję za jego uwolnienie zapłacił pewien mężczyzna. - Wtedy myœlałem, że to mój Mesjasz. Nie wiedziałem, że to zła osoba - wspomina. "Wybawca" Aghayere powiedział, że kwotę kaucji imigrant odpracuje przez miesišc w należšcej do Libijczyka myjni samochodowej. Po miesišcu imigrant porozumiał się z pracodawcš co do dalszej pracy - tym razem już za wynagrodzenie. Ale - jak się okazało po kolejnych trzech miesišcach - pracodawca nie zamierzał płacić. Kiedy Aghayere odmówił dalszego wykonywania pracy został - jak relacjonuje - pobity żelaznym prętem. - Wzięli drut kolczasty i zwišzali mi nim ręce i nogi. Potem wrzucili mnie do samochodu i odwieŸli do więzienia - mówi.

Aghayere również trafił do więzienia w Gharjan, gdzie spędził siedem miesięcy przed deportacjš.

W oœrodku w Gharjan imigranci mieli otrzymywać tylko dwa posiłki - niewielkš kromkę chleba rano i rozgotowany makaron wieczorem. Niektórzy przyznajš, że gasili pragnienie pijšc wodę z toalety. Byli też regularnie bici.

- Bili chłopców - mówi Fatima Atewe. - Nawet w nigeryjskich więzieniach nie bijš Nigeryjczyków tak, jak bili ich tam. Wiele osób umiera w Gharjan. Nocš w celach jest zimno jak w lodówce - wspomina. Fatima spędziła w Gharjan 10 dni.



Lucky Akhanene ostrzega wszystkich rodaków, by omijali Libię. - To nie jest miejsce, do którego należy się udawać. Przez większoœć spędzonego tam czasu zastanawiałem się, czy Libia jest z tego œwiata - dodaje.