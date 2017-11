Nieoficjalnie: Jacek Wilk od piątku w partii Wolność

Kilku polityków w rozmowie z "Rzeczpospolitą" informuje, że w piątek poseł Jacek Wilk z Kukiz'15 przejdzie do partii Wolność. Jednak sam zainteresowany pytany o to odpowiada krótko: "dementuję".

Wcześniej poinformowaliśmy, że ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego zaplanowało na piątek przed południem konferencję, podczas której zaprezentuje posła, który dołączy do tego ugrupowania. W informacji nie padło jednak nazwisko parlamentarzysty.

Teraz ustaliliśmy w rozmowie z trzema politykami - zarówno z Kukiz'15 jak i z ugrupowania Wolność, że chodzi o posła Wilka, który był kandydatem na prezydenta poprzedniej partii Korwin-Mikkego, Kongresu Nowej Prawicy (zdobył 68 186 głosów).

Poseł Wilk nie odbierał od nas telefonu. Na pytanie zadane mu SMS-em odpisał: "Dementuję".

Jeśli jednak informacje o przejściu Wilka do Wolności potwierdzą się, będzie to drugie odejście posła Kukiz'15 w ostatnich kilku dniach. 30 października jako pierwsi poinformowaliśmy, że do koła Wolni i Solidarni dołączy Sylwester Chruszcz.

Partia Wolność została założona w styczniu 2015 roku pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku partia zdobyła 4,7 proc. głosów. W 2016 ugrupowanie zmieniło nazwę na Wolność.