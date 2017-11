Porozumienie, czyli nowa partia Jarosława Gowina

Porozumienie - tak będzie nazywać się nowa partia Jarosława Gowina. Nazwa nowej formacji została ogłoszona przez jej lidera na konwencji, która odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Porozumienie to partia, która powstała na bazie Polski Razem. Nowa formacja łączy środowiska wolnościowe, republikańskie, samorządowe. Na konwencji jest ponad 1000 osób. Nie ma jednak Jarosława Kaczyńskiego, który jest chory. Konwencję prowadzą Adam Bielan i Jadwiga Emilewicz.

Jarosław Gowin w swoim przemówieniu podkreślał osiągnięcia ostatnich dwóch lat i znaczenie wyborów w 2015 roku. - Obóz zjednoczonej prawicy przywrócił Polakom poczucie, że ich głos ma znaczenie. Przez ponad ćwierć wieku większość polityków w kampaniach mówiło jedno, a później robiła drugie. W ten sposób odbierano ludziom sens wiary w politykę. Zjednoczona Prawica dała impuls do odrodzenia demokracji. To my przywróciliśmy Polakom, że wybory mają sens. Nasz rząd konsekwentnie wypełnia porozumienie zawarte przy urnach wyborczych dwa lata temu - powiedział.

Krótki list od lidera Zjednoczonej Prawicy odczytał Mariusz Błaszczak. "Bardzo się cieszę, że tworzycie nową partię. Cieszę się, że poszerzone o nowe kręgi ugrupowanie wzmocni obóz Zjednoczonej Prawicy. Cel, który przed sobą postawiliśmy, jest bardzo ambitny, ale wbrew temu co mówią nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy jest możliwy do osiągnięcia. Musimy być razem. To jest truizm, ale taka jest prawda" - napisał Jarosław Kaczyński.

Konwencja rozpoczęła się od spotu z liderami nowej formacji. - Wierzymy w ewolucyjne zmiany - mówił w klipie pokazanym na konwencji Jarosław Gowin. - Wyróżnia nas nacisk, jaki kładziemy na gospodarkę, w przywiązanie do idei samorządności - mówi w spocie lider nowej formacji. Partia ma łączyć wolnościowe podejście do gospodarki i konserwatyzm w sprawach obyczajowych.

W konwencji biorą też udział posłowie m.in. Zbigniew Gryglas, który do Porozumienia przeszedł z Nowoczesnej. Są też byli członkowie Partii Wolność, jak Robert Anacki, były wiceprezes partii Janusza Korwin-Mikkego.