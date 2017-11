RZECZoPOLITYCE Klinowski: Przyszedł czas na realizację programu republikańskiego

Uznaliśmy, że przyszła najwyższa pora, aby nasz republikański program realizować - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Marcel Klinowski, członek zarządu partii Porozumienie.

Nowy działacz w partii wicepremiera Jarosława Gowina mówił z jakich powodów do partii wstąpili ludzie ze Stowarzyszenia Republikanie. - Założenie jest takie żeby wprowadzić do polityki nowe osoby urodzone w latach 80-tych - powiedział Klinowski. - Uznaliśmy, że przyszła najwyższa pora, aby nasz republikański program realizować.

Klinowski jest specjalistą w dziedzinie transportu i infrastruktury, w związku z tym został zapytany o plany budowy Centralnego Portu Lotniczego. Mówił, że wspiera projekt, choć na razie to jest wczesny etap. - Możliwości lotniska Chopina wyczerpują się, będziemy rozmawiać o tym dzisiaj na spotkaniu w Łodzi - zapowiedział Klinowski. - Według wstępnych zapowiedzi to lotnisko ma być przeznaczone na cele wojskowe, będzie służyło lotom vip-ów.

Gość został zapytany, jakie są różnice między republikanami a politykami w podobnym wieku np. z Platformy. - Różnica na pewno jest, jeśli chodzi o kwestie związane z różnymi postulatami gospodarczymi - mówił Klinowski. Inne to: - Dostęp do rynku pracy, jesteśmy z pokolenia wyżu demograficznego, ale mamy już doświadczenia w kwestii życia rodzinnego, mamy dzieci. Stąd nasz postulat zmniejszenia, albo likwidacji, składek ZUS dla rodzin wielodzietnych.

Klinowski mówił, że Porozumienie będzie się skupiać na rozwoju, na innowacjach, na wspieraniu start-upów. Dodał, że pomoże w tym m.in. flagowy projekt wicepremiera Gowina, czyli reforma szkolnictwa wyższego, wokół której ostatnio brakuje porozumienia w obozie władzy. - Teraz jest czas na rozmowy polityczne - mówił Klinowski.

- Mamy ambicje żeby wystartować w wyborach samorządowych. Jest ogólne porozumienie całej Zjednoczonej Prawicy, aby wystartować w wyborach do sejmików, aby zdobywać polityczne doświadczenie - mówił o planach na przyszły rok Klinowski.

Na koniec gość komentował wstąpienie do partii Wolność posła Jacka Wilka, który pozostał przy tym w Klubie Kukiz'15. - To jest ciekawy ruch, ze względu na to, że w ramach ruchu Kukiz'15 są różne środowiska, jak UPR, Endecja, a teraz będzie również też Wolność - powiedział Klinowski. Dodał, że teraz ważne jest porozumienie między Pawłem Kukizem a Januszem Korwin-Mikkem, który z nich będzie liderem.