Macierewicz: Tamta ekipa okłamywała wszystkich dookoła

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz ocenił, że rząd PO-PSL "okłamał naród, państwo i cały świat zachodni", publikując w 2013 roku "Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP". - W tymże materiale, który miał stanowić fundament myślenia o bezpieczeństwie Polski (...) powiedziano bardzo jasno: nie będzie wojny w Europie, nie będzie zagrożenia, zwłaszcza ze strony rosyjskiej, nie musimy się tego obawiać - powiedział szef resortu obrony w wideofelietonie dla Radia Maryja i telewizji Trwam.

- Musimy tam (w Rosji - przyp. red.) widzieć partnera, a może nawet - to już dodawał pan minister Sikorski - Rosja powinna być członkiem NATO - mówił minister.

"Biała Księga" według deklaracji autorów zawierała diagnozę kondycji bezpieczeństwa Polski, prognozę jej zmian i proponowała odpowiedzi na pytania, jak zapewniać bezpieczeństwo w zmieniających się warunkach geopolitycznych.

Prof. Bolesław Balcerowicz, były rektor AON, w trakcie prezentacji Księgi w maju 2013 podkreślił, że w księdze "nie wymyśla się zagrożeń na siłę". Zwrócił też uwagę, że w opracowaniu nie pojawia się słowo "pokój". Zdaniem emerytowanego generała stało się tak, ponieważ pokój wydaje się w Europie oczywisty.

- Proszę zobaczyć, do jakich absurdów doszli ci ludzie, którzy nie chcieli widzieć, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Okłamywali naród, okłamywali państwo. I tak naprawdę okłamywali cały świat zachodni (...). Tamta ekipa okłamywała wszystkich dookoła. Może dlatego odeszła w niesławie - ocenił Antoni Macierewicz.

Zdaniem ministra poprzednia ekipa rządowa próbuje obecnie "narzucić nam dokładnie odwrotną narrację". - Teraz oni są forpocztą deklaracji mówiących o tym, jak pan prezydent Władimir Władimirowicz Putin jest groźny. Wiemy to panowie bez was - podkreślił. - Wiemy to dokładnie, dlatego że to my wskazywaliśmy od początku, że należy dążyć do tego, żeby stać się wiarygodnym sojusznikiem Zachodu. Że należy dążyć do tego, żeby na terenie Polski były bazy, były wojska amerykańskie i wojska NATO. A więc nie pouczajcie nas o tym, co jest dla nas absolutnie oczywiste - stwierdził.

- Wzmocnienie armii, rozbudowa armii, sprawienie, żeby cały naród był zdolny bronić się przed jakąkolwiek agresją, jest naszym programem od samego początku. I będziemy go realizowali bez względu na to, czy będziecie mówili, że Rosja to jest wasz największy przyjaciel, czy fałszywie będziecie pokrzykiwali, że jest dokładnie przeciwnie. A wy, prędzej czy później, powinniście wrócić na drogę, które jest właściwa dla każdego Polaka. Inaczej zostaniecie zapomnieni i wrzuceni do niepamięci narodowej, gdzie być może jest właściwe miejsce dla tych wszystkich, którzy nie liczą się z wolą, dążeniem i programem narodowym - zakończył swoje wystąpienie Antoni Macierewicz.