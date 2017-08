"Kolesie". Wałęsa publikuje zdjęcie z 1989 r.

Postępowanie karne w sprawie złożenia przez Lecha Wałęsę fałszywych zeznań dotyczących dokumentów TW "Bolek" pion śledczy IPN prowadzi od 29 czerwca br. Wiąże się ono z wypowiedziami Wałęsy, który m.in. w śledztwie IPN dotyczącym ewentualnego fałszowania dokumentów przez SB zeznał, że dokumenty te nie są autentyczne. Podczas okazywania Wałęsie dokumentów TW "Bolek" były prezydent twierdził, że nie zostały one przez niego napisane (np. doniesienia agenturalne) ani podpisane.

Wałęsa wielokrotnie powtarzał, że działania IPN to polityczna decyzja podjęta przez polityków PiS. Tym razem Wałęsa opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie Lecha Kaczyńskiego i gen. Czesława Kiszczaka. Materiał pochodzi prawdopodobnie z Magdalenki z 1989 roku.

"Kolesie od kiedy współdziałali przeciw mnie" - podpisał fotografię Wałęsa.

Były prezydent odpowiedział również na jeden z komentarzy: "To nie nagonka to zmontowana prowokacja i to przez IPN z udziałem Kaczyńskich".