Wielka Brytania: Kontrowersje wokół systemu rozpoznawania twarzy

Technologia ta jest wykorzystywana, aby automatycznie identyfikować twarze osób z mediów społecznościowych i nagrań rejestrowanych przez kamery CCTV na żywo.

Wykorzystywanie tych rozwiązań jest kontrowersyjne ze względu na to, że rejestrowane byłyby również osoby, które nie są podejrzane o żadne przestępstwa. Mogłyby być sprawdzane w policyjnej bazie danych i potencjalnie aresztowane, jeśli system dostarczyłby fałszywych tropów.

Jak twierdzi policja, technologia ta jest dokładna w 95% przypadków. Jej krytycy zauważają jednak, że oznacza to, że na każde 1000 wykrytych twarzy, które zeskanuje system, będzie pięćdziesiąt błędów.

Technologia, która działa poprzez utworzenie geometrycznego profilu twarzy osób i porównuje ten profil z policyjną bazą danych profili twarzy, jest obecnie nieuregulowana.

Siły policyjne w Anglii i Walii, w celu korzystania z tej technologii utworzyły bazę danych zawierającą więcej niż 16 milionów profili twarzy, co odpowiada niemal 25% ludności.

Były komisarz ds. Biometrii Alastair MacGregor, ostrzegł rząd, że „policyjna wyszukiwarka twarzy może stanowić znacznie większe zagrożenie dla prywatności osób indywidualnych niż bazy danych DNA lub odcisków palców”. Ostrzegał również rząd, że jego działania mogą być sprzeczne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2012 roku, w którym wezwano do zrewidowania polityki dotyczącej zdjęć policyjnych. "W tych okolicznościach należy wyraźnie stwierdzić, że rozsądny, okres rewizji polityki powinien być mierzony w miesiącach, a nie latach” - oświadczył sąd.

Departament rządu Wielkiej Brytanii poinformował, że opublikuje swoją strategię biometryczną "we właściwym czasie”.

Inna technologia rozpoznawania twarzy z kamer na żywo używana będzie podczas festiwalu Notting Hill Carnival, który rozpocznie się 26 sierpnia w Londynie.

Policja podkreśla, że technologia zostanie użyta mimo tego, że w zeszłym roku nie udało się zidentyfikować twarzy podejrzanych.

Organizacje zajmujące się wolnością obywateli napisały do komisarza policji w Londynie, aby przedstawić swoje niezadowolenie w tej sprawie.

Martha Spurrier, dyrektorka organizacji Liberty, powiedziała, że nie ma żadnych praw, zasad i nadzoru nad technologią rozpoznawania twarzy, nie wspominając o poważnych obawach co do jego dokładności. - Ani nasi parlamentarzyści, ani społeczeństwo nie wyraziło na to zgody. Istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy stosowanie tej technologii w miejscach publicznych może być zgodne z prawem - podkreślała. - Policja musi porzucić swoje plany, aby tysiące ludzi chcących cieszyć się weekendem podczas festiwalu wiedzieli, że ich policja będzie chronić praw człowieka - dodała.