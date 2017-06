Ryszard Czarnecki: Dla Polski lepsza partia Theresy May

Ryszard Czarnecki

Foto: tv.rp.pl

- Tak naprawdę nie ma reakcji politycznej. A może dlatego nie ma, że trzeba by było się przyznać do poważnych błędów w kwestii migracji - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany PiS. Polityk odniósł się także do nadchodzących wyborów w Wielkiej Brytanii.