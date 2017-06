Relacja na żywo: Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii

16:41

Proeuropejscy Liberalni Demokraci będą bronili swojego niewielkiego stanu posiadania - dziewięciu mandatów - m.in. w Carshalton and Wallington na południu Londynu, gdzie urzędujący od 1997 roku Tom Brake musi liczyć się z porażką w obliczu przesunięcia wyborców UKIP do Partii Konserwatywnej po tym, jak mieszkańcy tego okręgu wyborczego zagłosowali w ubiegłym roku za wyjściem z Unii Europejskiej.

Źródło zdjęcia: AFP

16:17

A tymczasem na Twitterze:

16:15

Ambicje Partii Konserwatywnej sięgają jednak także okręgów, w których Partia Pracy miała znacznie większą, bezpieczniejszą przewagę podczas ostatnich wyborów. Jednym z miejsc, gdzie stratedzy laburzystów boją się o wynik jest południowolondyński Tooting, gdzie swojego mandatu broni Rosena Allin-Khan - Brytyjka, której rodzice pochodzą z Pakistanu i Polski (jej matka była członkinią popularnego polskiego zespołu muzycznego Filipinki). Sama wielokrotnie mówiła o sobie, że jest "dumną Polką", a nawet tańczyła jako dziecko w polskim zespole tańca ludowego. Przeciwko 40-letniej proeuropejskiej Allin-Khan torysi wystawili eurosceptycznego Dana Watkinsa, który przegrywał w 2015 i 2016 roku. Tym razem jednak, w obliczu wzrostu poparcia dla Partii Konserwatywnej w skali kraju, liczą na to, że uda mu się zdobyć mandat.

- Tooting nie zagłosował za Brexitem, a wielu migrantów mieszających w naszej dzielnicy czuje się w wyniku tego głosowania niemile widzianych w tym kraju. Konieczne jest zadbanie, że interesy naszych mieszkańców, niezależnie od tego, skąd pochodzą, będą zabezpieczone - tłumaczyła w rozmowie z PAP Allin-Khan. Po wyborze na stanowisko w 2016 roku, Allin-Khan zastąpiła burmistrza Londynu, Sadiqa Khana, który wspierał ją w trakcie kampanii.

15:33

Torysi mają apetyt m.in. na przejęcie od Partii Pracy okręgu Ealing Central & Acton, który w 2015 roku większością zaledwie 274 głosów wybrał 45-letnią proeuropejską Rupę Huq. Przeciwko niej stanie urodzona w Stanach Zjednoczonych zwolenniczka Brexitu Joy Morrisey, która została okrzyknięta przez media "drugą najsłynniejszą córką wikarego" po premier Theresie May, która zresztą wsparła ją w trakcie kampanii. Morrissey ma także wsparcie lokalnej polskiej radnej Partii Konserwatywnej, Joanny Dąbrowskiej.

15:06

O zwycięstwie Konserwatystów bądź Laburzystów ma zdecydować głosowanie w ok. 110 okręgach wyborczych, w których różnica pomiędzy zwycięzcą ostatnich wyborów a jego głównym konkurentem wyniosła poniżej 10 punktów proc. W Wielkiej Brytanii obowiązuje ordynacja większościowa a o wyborze parlamentarzysty decyduje większość względna - ten z kandydatów, który otrzyma najwięcej głosów zdobywa mandat, nawet jeśli łączna liczba głosów oddanych na niego jest mniejsza niż 50 proc. + 1 głos.



Źródło zdjęcia: AFP

15:05

"Jako najbliższy przyjaciel i sąsiad Europy Zjednoczone Królestwo ma nadzieję po opuszczeniu UE na pogłębione relacje partnerskie z całą Unią Europejską. Powinno ono obejmować współpracę tak gospodarczą, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa. Leży to bowiem w interesie Wielkiej Brytanii, Polski, Unii Europejskiej i całego świata" - pisała w marcu Theresa May w artykule, który ukazał się w "Rzeczpospolitej". Wkrótce dowiemy się kto będzie kształtował te relacje: May czy Corbyn.



Źródło zdjęcia: AFP

15:04

Wpływ na wynik wyborów mogą wywrzeć niewątpliwie zamachy terrorystyczne, do których doszło w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii. Ostatni zamach, atak trójki nożowników w Londynie, miał miejsce zaledwie na cztery dni przed wyborami. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn od razu zapowiedział, że po dojściu do władzy zwiększy liczbę policjantów.

Źródło zdjęcia: AFP

15:03

Konserwatyści rządzą Wielką Brytanią od 2010 roku - wtedy to David Cameron zdołał, po 13 latach rządów Partii Pracy, wygrać wybory parlamentarne - był jednak zmuszony do utworzenia koalicyjnego rządu z Liberalnymi Demokratami. Dopiero wybory w 2015 roku dały konserwatystom większość - zdobyli w nich 331 mandatów w 650-osobowym parlamencie. Każdy wynik gorszy od tego będzie porażką Theresy May, która rozpisując wybory chciała wzmocnić swój mandat przed negocjacjami ws. Brexitu.

Źródło zdjęcia: AFP

15:02

Z kolei dr Przemysław Biskup w rozmowie z Katarzyną Płachtą ocenił, iż "konserwatyści błędnie założyli, że wybory były z definicji wygrane". Błędem Theresy May miało być m.in. to, że odmówiła udziału w debacie wyborczej organizowanej przez BBC.

Źródło zdjęcia: AFP

15:01

Fakt, że konserwatyści nie mogą być pewni zwycięstwa w wyborach to efekt fatalnej kampanii wyborczej w ich wykonaniu - uważa wielu obserwatorów brytyjskiej sceny politycznej. "W jej trakcie Theresa May dała się poznać jako chwiejny przywódca, który nie rozumie obaw Brytyjczyków przed pauperyzacją i nie jest w stanie ich ochronić przed terrorystami" - napisał w przedwyborczym komentarzu Jędrzej Bielecki.

Źródło zdjęcia: AFP

15:00

Ostatnie sondaże przeprowadzone przed czwartkowymi wyborami wskazują, że zwycięstwo w wyborach odniesie rządząca obecnie Wielką Brytanią Partia Konserwatywna, która wyprzedzi Partię Pracy o maksymalnie 13 punktów procentowych. Niektóre sondaże wskazują jednak, że przewaga partii Theresy May mieści się w granicach błędu statystycznego i wynosi zaledwie 1 punkt procentowy.

Źródło zdjęcia: AFP

14:59

Uprawnionych do głosowania w wyborach jest 46,4 mln osób spośród 65,1 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wyborcy muszą mieć ukończone 18 lat, być obywatelami Wielkiej Brytanii, Irlandii, któregoś z państw Wspólnoty Narodów lub stałym rezydentem Wielkiej Brytanii i mieć czynne prawo wyborcze. W przypadku osób spełniających pozostałe warunki, ale mieszkających poza granicami kraju, wymaga się, by w ciągu ostatnich 15 lat były zarejestrowane do głosowania pod adresem na terenie Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego blisko milionowa polska społeczność nie ma w obecnych wyborach prawa głosu.



Źródło zdjęcia: AFP