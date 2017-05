Leszek Balcerowicz: Pytanie o obecność Polski w UE? Samobójstwo

Początek rozmowy dotyczył wczorajszego szczytu NATO w Brukseli, w którym wziął udział m.in. prezydent Polski Andrzej Duda. Odbyło się też krótkie spotkanie głowy państwa z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. - Nie można z tego robić wielkiego wydarzenia - uciął Balcerowicz.

Czy jest się czym niepokoić, ze względu na relacje Donalda Trumpa z Rosją? - Istnieje co do tego pewien znak zapytania - mówił gość. Dodał, że w Stanach Zjednoczonych służby badają ewentualne kontakty Trumpa z Rosją. - W Stanach Zjednoczonych powołano niezależnego śledczego do sprawdzenia prezydenta. To pokazuje jak dużo mocniejsze są instytucje kontroli władzy tam i jak wiele musimy się jeszcze uczyć - dodał.

Prowadzący zapytał o słowa premier Beaty Szydło, która mówiła, że są coraz lepsze wskaźniki gospodarcze w Polsce. - Trzeba odejść od schematu, że cokolwiek dobrego czy złego dzieje się w trakcie czyichś rządów, to jest zasługa lub wina tych rządów - powiedział były premier. Zwrócił uwagę, że długofalowo wszystkie ważne wskaźniki będą spadały.

Balcerowicz powiedział, że inicjatywa prezydenta z referendum konstytucyjnym, to "hucpa". - Konstytucja Stanów Zjednoczonych powstała pod koniec XVIII wieku, były tylko niewielkie poprawki - mówił gość, odpowiadając na zarzut, że polska konstytucja jest przestarzała.

Czy władza chce zmienić ustawę zasadniczą, aby umocnić swoją władzę? - A jakie mogą być inne cele? - mówił Balcerowicz. - Z punktu widzenia ustrojowego nie ma większej zbrodni, niż łamanie konstytucji, przez człowieka, który na nią przysięgał - dodał.

Innym wątkiem była sprawa Igora Stachowiaka, wobec którego policjanci stosowali brutalne praktyki, gdy skuty kajdankami, był kilka razy rażony paralizatorem, co jest niezgodne z prawem. - A śmierć Barbary Blidy? Przecież ona też nie została wyjaśniona. Wtedy szefem ABW był Bogdan Święczkowski, który jest zastępcą Prokuratora Generalnego - powiedział były premier.

Innym wątkiem rozmowy były słowa szefowej rządu podczas debaty dotyczącej odwołania szefa MON, gdy mówiła, że Polska się nie ugnie i nie będzie przyjmowała uchodźców. - Trzeba postawić pytanie czy Beata Szydło i PiS chce zamknąć granice przed Unią Europejską - mówił gość.

Czy podczas referendum może paść pytanie dotyczące obecności Polski w UE? - Jeżeli by postawili takie pytanie, to znaczy, że chcieliby doprowadzić przez podburzającą kampanię do samobójstwa Polski - komentował Balcerowicz.

Na koniec Balcerowicz mówił o aferze SKOK-ów. - To jest największa afera finansowa po 1989 r. Straty sięgają 5 mld zł. Jednocześnie powołano komisję śledczą do sprawy Amber Gold, gdzie straty były dużo mniejsze, to tym bardziej trzeba by było ją powołać w sprawie dotyczącym SKOK-ów - mówił były premier.