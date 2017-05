Marcin Duma: PO chce przytulić PiS

70 proc. Polaków mówi, że nie chce przyjmowania do naszego kraju uchodźców islamskim. Zmieniła się tez narracja Platformy Obywatelskiej w tym temacie. O uchodźcach mówił w tym tygodniu lider partii Grzegorz Schetyna. - Platforma Obywatelska zmienia strategię. To jest chęć przytulenia PiS-u. "Przytulmy ich tak mocno, aż ich trochę przydusimy". Stąd więcej pieniędzy na 500+, 13. emerytura i odrzucenie przyjmowania uchodźców - powiedział Marcin Duma.

- Czy zabieranie haseł PiS-owi przyniesie efekt? Zobaczymy, bo jest to nowa strategia. Platforma nie spodziewała się fali niechęci ze strony swojej elitarnej części elektoratu, która poczuła się lekko dotknięta - dodał szef IBRiS.

- PO ma świadomość, jak silny komunikat wysyła PiS. MSWiA i Beata Szydło informują, że stworzono Polskę, która jest bezpieczna. Gdy pada informacja, że nasz kraj jest bezpieczny to jednocześnie pada hasło "Polska bez imigrantów", "bez islamskiego terroryzmu". Dzieje się tak dlatego, że niedługo Europa upomni się o kwoty uchodźców - ocenił Duma.

Gdybyśmy uruchomili korytarz humanitarny, to nie uzyskalibyśmy w ten sposób karty przetargowej do rozmów w Brukseli? - Mamy do przyjęcia kilka tysięcy uchodźców. To jest raczej niewielka liczba. Żebyśmy mieli z tymi ludźmi problem, to oni musieliby wsiąknąć w strukturę społeczną, do tego osiedlić się wszyscy w jednym miejscu. Tak się nie stanie. Biorąc pod uwagę reakcje społeczne. Nie jest straszne pojawienie się uchodźców. Najstraszniejszy jest sam strach. Jest on sukcesywnie budowany przez uwypuklanie informacji o zamachach i łączenie tego z przyjmowaniem uchodźców - ocenił gość programu.