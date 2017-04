Wojciech Cejrowski o Donaldzie Tusku: Złapać dziada za ryżą czuprynę

Zdaniem Cejrowskiego, który był gościem Michała Rachonia w programie "Minęła dwudziesta" w TVP Info, za zaniedbania, które miały miejsce po katastrofie smoleńskiej, należy byłego premiera "pytać Donalda Tuska w nieskończoność, aż się odniesie".

Jak pisze TVP Info, Cejrowski "jak zwykle nie hamował się w wyrażaniu swoich opinii". Podróżnik wypowiadał się m.in. na temat zamiany ciał w trumnach ofiar katastrofy. Uważa, że to rząd Donalda Tuska należy obciążyć konsekwencjami, a sam Tusk nie powinien się zasłaniać immunitetem.

Według Cejrowskiego współpraca polskich sił specjalnych z siłami Rosji (w tej sprawie w Warszawie był ostatnio przesłuchiwany Donald Tusk), to fakt "haniebny, nieakceptowalny i powinien być rozpatrywany w kategorii "zdrady narodowej", za którą były premier powinien odpowiedzieć.

- Donald Tusk jest zwyczajnym obywatelem i niech się nie zasłania immunitetem, bo to jest immunitet europejski. Trzeba dziada złapać za ryżą czuprynę, najpierw wsadzić do aresztu, żeby nie mataczył. Trzeba go przymknąć, jak zwykłego kryminalistę. (...) - mówił Cejrowski w TVP Info. - Niech siedzi, jak wszyscy inni, z gwałcicielami i prostytutkami.

Więcej - TVP Info.