Kolanko: Może usłyszymy więcej o Ruchu Katolicko-Narodowym

Schetyna: Sprawa Misiewicza, to podsumowanie pokazu pychy i arogancji PiS

Czy to będzie krótka czy długa wojna? - Nie ma mowy o krótkim starciu z Antonim Macierewiczem. Wielokrotnie już udowadniał, że jest twardym zawodnikiem, a co więcej, jest niezależnym bytem. Też partyjnie. Mało kto pamięta, że jest taka partia jak Ruch Katolicko-Narodowy. Jest zarejestrowana, działa, więc jeśli Macierewicz przestanie być ministrem obrony narodowej, to kto wie, może wkrótce usłyszymy o niej dużo więcej - mówił Kolanko.

Dziennikarz "Rz" mówił, że minister Macierewicz już kilka razy puszczał mimo uszu apele prezesa PiS o wycofanie Bartłomieja Misiewicza z pierwszej linii. Co będzie dalej? - Warto odnotować ton, który się pojawił wśród konserwatywnych komentatorów, w mainstreamowych konserwatywnych mediach: że obóz dobrej zmiany ma jednego lidera i jest nim Jarosław Kaczyński - komentował Kolanko.

Zdaniem Kolanki, jeśli by się okazało, że Misiewicz nie zniknie, to może się okazać, że rekonstrukcja rządu obejmie ministra Macierewicza.

Padło pytanie, czy w związku z tym co dzieje się w PiS, rozwiązaniem nie byłaby zmiana premiera na Jarosława Kaczyńskiego? - Myślę, że jest obawa przed tym, co działo się, gdy PiS po raz pierwszy objął władzę - mówił Kolanko. Dodał, że gdyby prezes PiS objął władzę, to nie odbywałyby się takie spektakle, jak niedawno, gdy przed posiedzeniem rządu wszyscy ministrowie zjeżdżali się na Nowogrodzką.