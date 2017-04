May chce w czerwcu przedterminowych wyborów

Szefowa rządu zwróciła się do narodu w niespodziewanym wystąpieniu na Downing Street, krótko po pierwszym po przerwie wielkanocnej posiedzeniu brytyjskiego gabinetu.

A general election will "guarantee certainty and stability for the years ahead" - @Theresa_May https://t.co/AJAEO9hRcQ pic.twitter.com/YDey9nlosb — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 18 kwietnia 2017

May uzasadniała, że wybory to "jedyny sposób na zagwarantowanie pewności i stabilności w nadchodzących czasach".

Premier Wielkiej Brytanii zaznaczyła, że podziały w brytyjskim parlamencie, w tym sprzeciw wobec wyjścia z Unii Europejskiej ze strony Partii Pracy, Liberalnych Demokratów i Szkockiej Partii Narodowej, sprawiają, że zorganizowanie przedterminowych wyborów leży "w interesie narodu". Powiedziała, że choć kraj jest zjednoczony, Westminster pozostaje podzielony.

W ostatnich tygodniach Partia Pracy zagroziła głosowaniem przeciwko ostatecznemu porozumieniu osiągniętym przez Unię Europejską.

Szkocka Partia Narodowa stwierdziła nartomiast, że będzie głosować przeciwko ustawodawstwu, które formalnie uchyli członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

- Jeśli nie przeprowadzimy wyborów powszechnych, gra polityczna będzie kontynuowana - odniosła się do tego brytyjska premier. - Potrzebujemy wyborów i potrzebujemy ich teraz - dodała. W jej opinii, opozycja musi poprzeć wniosek o przedterminowe wybory. - Opozycja musi pozwolić wyborcom podjąć decyzję - mówiła.

May zaznaczyła także, że po tym, jak Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kraj potrzebował stabilności i silnego przywództwa, co zapewnił jej gabinet.

- To będzie wybór między silnym i stabilnym przywództwem w interesie państwowym, ze mną w roli premiera, albo słabym i niestabilnym rządem koalicji kierowanej przez Jeremy'ego Corbyna. Każdy głos oddany na konserwatystów doda mi sił podczas negocjacji z Unią Europejską - tłumaczyła May.

Jak informuje "The Independent", wcześniej Theresa May kilkukrotnie zapewniała, że nie zamierza ogłaszać przedterminowych wyborów.

Na wieści o wystąpieniu premier May momentalnie zanurkował kurs brytyjskiego funta.

The pound has taken a sharp lurch lower on talk of a UK general election https://t.co/CeGV8D92rF pic.twitter.com/6xR2K2Vs53 — fastFT (@fastFT) 18 kwietnia 2017

Szef labourzystów poprze wniosek

Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje propozycję przedterminowych wyborów parlamentarnych, którą wysunęła premier Theresa May. Zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze wniosek rządu.

"Z zadowoleniem przyjmuję decyzję pani premier, by dać Brytyjczykom szansę na wybór w głosowaniu rządu, który na pierwszym miejscu będzie stawiał interes większości" - napisał Corbyn w oświadczeniu.

Informując, że jego partia poprze wniosek o rozpisanie wcześniejszych wyborów, zapowiedział, że labourzyści "zaoferują krajowi skuteczną alternatywę" dla obecnego rządu.

"W ciągu ostatnich kilku tygodni Partia Pracy przedstawiła rozwiązania, które dają możliwość jasnego i wiarygodnego wyboru dla naszego kraju. Cieszymy się z możliwość pokazania, w jaki sposób labourzyści będą występowali w interesie Brytyjczyków" - napisał przywódca opozycji.

I welcome the PM’s decision to give the British people the chance to vote for a government that will put the interests of the majority first pic.twitter.com/9P3X6A2Zpw — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 18 kwietnia 2017

Aby wniosek o rozpisanie wyborów został przyjęty przez Izbę Gmin, będzie musiał uzyskać poparcie ze strony pozostałych ugrupowań, w tym przede wszystkim opozycyjnej Partii Pracy. Lider labourzystów Jeremy Corbyn zapowiadał w przeszłości, że gdyby złożono taki wniosek, byłby gotów go poprzeć. Według zapowiedzi May do głosowania nad propozycją miałoby dojść jeszcze w środę.

Ostatnie sondaże sugerowały, że Partia Konserwatywna może liczyć na 44-procentowe poparcie, o ponad 20 punktów procentowych więcej niż opozycyjna Partia Pracy (23 proc.). Na proeuropejskich Liberalnych Demokratów chce zagłosować 12 proc. wyborców, a 10 proc. planuje oddać głos na eurosceptyczną Partią Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).