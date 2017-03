Szwecja chce ułatwić życie imigrantom

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której cudzoziemiec przyjeżdżający do pracy w Szwecji musi być deportowany z powodu niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę. Johansson chce, aby pracodawcy mieli możliwość korygowania takich błędów.

We wrześniu głośna w Szwecji była historia Tayyaba Sahababa, informatyka z Pakistanu, który musiał w ciągu trzech tygodni opuścić kraj, ponieważ jego poprzedni pracodawca nie dopełnił ustawowych obowiązków.

Johansson mówiąc o zmianach w przepisach odniósł się właśnie do przypadku Pakistańczyka.

- To właśnie takich sytuacji chcemy uniknąć w przyszłości - powiedział minister w rozmowie ze szwedzką telewizją TV4.

Thelocal.se przypomina też sytuację imigranta z Bangladeszu, który został deportowany dlatego, że pracę w Szwecji znalazł za pośrednictwem serwisu LinkedIn.

Komentując obie te sytuacje pracownicy Szwedzkiej Agencji Migracyjnej (Migrationsverket) podkreślają, że ręce wiążą im przepisy dotyczące pozwoleń na pracę w Szwecji. - Zgodnie z prawem nie możemy działać inaczej - mówił we wrześniu rzecznik Agencji.