Subwencje dla partii politycznych. Ponad miliard złotych z budżetu

Liczba zdobytych głosów w wyborach przekłada się nie tylko na liczbę miejsc w parlamencie, ale również na kwotę zdobywanej z budżetu państwa subwencji.

Szczegółowe informacje w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Finansów. Od 2005 roku partie polityczne otrzymały z budżetu państwa 1,265 mld złotych.

By otrzymać subwencję, partia musi przekroczyć próg 3 proc. poparcia, w przypadku koalicji próg jest dwukrotnie wyższy. Dla partii istotny jest każdy zdobyty głos. Partie, które nie przekroczą 5 proc. poparcia otrzymują za każdy 5,77 zł, w przedziale 5-10 proc. jeden głos to 4,61 zł. Głosy od 10 do 20 proc. dają 4,04 zł. Przy głosach od 20 do 30 proc. ta kwota spada do 2,31 zł, a powyżej 30 proc. to zaledwie 0,87 zł.

Z przedstawionych przez MF informacji wynika, że od 2005 roku subwencję otrzymało 17 partii politycznych. Najwięcej w tym czasie otrzymały Prawo i Sprawiedliwość - 274 mln zł oraz Platforma Obywatelska - 270.6 mln zł. Dalej znajduje się SLD (126,3 mln zł), PSL (98,8 mln zł) i Samoobrona 37,1 mln zł. Łącznie było to 931,5 mln zł.

Z subwencji korzystają również partie Wolność (wcześniej KORWiN) oraz Partia Razem, które nie dostały się do Sejmu, ale przekroczyły progu wyborczego, ale miały ponad 3 proc. poparcia.

Z subwencji nie korzysta KWW Kukiz'15, który do Sejmu dostał się jako komitet wyborczy wyborców, a nie partia polityczna.

Partie polityczne otrzymują również dostaje podmiotowe za uzyskane mandaty posła i senatora. Pieniądze wypłacane są jednorazowo. W ten sposób z budżetu państwa na konto partii wpłynęło jeszcze 333,2 mln zł.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że przez 13 lat z budżetu państwa na konto partii wpłynęło łącznie 1,265 mln zł. Nie jest to jednak ostateczna kwota, gdyż ustawa o partiach politycznych umożliwiająca finansowanie partii z budżetu obowiązuje od 1997 r.

