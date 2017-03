Tadeusz Zwiefka: Waszczykowski ośmiesza Polskę

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jan Maria Jackowski: Wynik 27:1 to bullshit

Mamy ekspertyzy, że Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego - powiedział w poniedziałek szef MSZ Witold Waszczykowski. Analizę w tej sprawie przeprowadzić miał prof. Jacek Czaputowicz.

- Gratuluje prof. Czaputowiczowi tej głębokiej analizy. Ministrowi Waszczykowskiemu gratuluję błyskotliwości stwierdzeń, którymi to popisuje się od dawna i one przynoszą tylko wstyd Polsce. Ta opinia przedostanie się do innych państw europejskich - powiedział Zwiefka.

- Rząd PiS myśli, że wybory w unijnych instytucjach są takie same jak w Spółkach Skarbu Państwa czy jakiejkolwiek innej organizacji, w której dokonuje się wyboru na podstawie zasad opisanych w statucie. Warto, by minister Waszczykowski i eksperci, którzy mu doradzają, mieli świadomość w jaki sposób rzeczywiście przebiegają wybory na płaszczyźnie europejskiej. 27 państw nie dopatrzyło się ujmy proceduralnej, tylko pan Waszczykowski - dodał gość programu.

Zwiefka odrzucił też opinię, że Niemcy rozkazują innym państwom, jak mają postępować w Unii Europejskiej. - Nie wyobrażam sobie, by Angela Merkel miała coś takiego czynić - powiedział.

Europoseł krytykował działania dyplomatyczne ministra Waszczykowskiego. - On gada bzdury. Ośmiesza nie tylko siebie, ale także polską dyplomację. Ośmiesza nasz kraj i Polaków. Za granicą nasi obywatele wstydzą się po jego słowach - ocenił.