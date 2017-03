Kaczyński: Popieram utworzenie korytarzy humanitarnych

- Jeśli chodzi o korytarze humanitarne, pomoc nawet kilkuset chorym osobom, to ja nie mam nic przeciwko temu. To nie moja decyzja, tylko rządu, ale można ją podjąć - mówi nam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o apel „Rzeczpospolitej" do polskich władz o zwiększenie pomocy uchodźcom.