MON pokazał nowy samoloty dla VIP-ów - Gulfstream G550

Dwa samoloty Gulfstream G550 budowane są przez amerykańską firmę General Dynamics. Producenci zadeklarowali, że pierwsza z maszyn trafi do Polski w czerwcu, druga miesiąc później.

- Samoloty noszą dumnie biało-czerwone barwy oraz szachownice sił powietrznych - mówi Bartosz Kownacki.

Na nowe maszyny czekają piloci i personel techniczny 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. To właśnie tam będą stacjonować Gulfstreamy. Pod koniec miesiąca pierwsza grupa pilotów i techników odbędzie szkolenie w Stanach Zjednoczonych. MON przewiduje, że pierwszy lot o statusie HEAD odbędzie się w październiku 2017 roku.

Maszyny dla VIP-ów

MON kupił dwa samoloty Gulfstream G550. Kwota kontraktu to nieco ponad 440,5 mln zł netto. Po doliczeniu podatku, który zapłaci strona polska, będzie to ponad 538 mln zł. Umowa obejmuje dostarczenie dwóch samolotów w konfiguracji 16-miejscowej, pakietu logistycznego, dokumentacji technicznej, szkolenie pilotów i personelu naziemnego oraz wsparcie eksploatacji.

Samoloty mają zostać dostarczone do 15 sierpnia 2017 r. Ich odbiorcą będzie 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Samoloty będą pomalowane w biało-czerwone barwy i będą miały "szachownice".

Gulfstream G550 to typowy samolot dyspozycyjny. Jego masa startowa wynosi 41 ton, a zasięg maks. sięga 12,5 tys. kilometrów. "Wymaganiem postępowania było, aby samolot był w stanie przelecieć z Warszawy do Nowego Jorku bez międzylądowania z minimum ośmioma pasażerami na pokładzie. Zaproponowany samolot potrafi to wykonać z liczbą 14 pasażerów na pokładzie. Mało tego, przy prędkości ekonomicznej samolot ten bez międzylądowania z 14 pasażerami na pokładzie potrafi dolecieć do Kalifornii" - powiedział odpowiedzialny za umowę w IU płk Michał Marciniak.