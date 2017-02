Buzek: Jeśli popełniamy błędy, to na korzyść Rosji

Jerzy Buzek

Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik

To było szkodliwe dla Polski i wielki błąd. Jeśli popełniamy błędy, to oczywiście jest to korzyść dla Rosji - tak były premier Jerzy Buzek ocenił słowa szefa MON Antoniego Macierewicza, który katastrofę smoleńską uznał za jeden z etapów rosyjskiej agresji.