Sondaż rp.pl: Dymisja Błaszczaka po wypadku premier Szydło?

Lubnauer: apelujemy do opozycji o podpisy pod wnioskiem o odwołanie Mariusza Błaszczaka

„Błaszczak poda się do dymisji, jeśli wie co to honor"

Po serii wypadków samochodów BOR wiozących najważniejszych polityków w Polsce (najpierw prezydenta Andrzeja Dudę, później szefa MON Antoniego Macierewicza i wreszcie w lutym premier Beaty Szydło), posłowie opozycji zaczęli domagać się ustąpienia ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Jednak Mariusz Błaszczak nie dopuszcza takiej ewentualności i tłumaczy: „nie będę wycofywał się wtedy, kiedy następuje proces zmiany porządkowania sytuacji, która była bardzo złą sytuacją.”

- Prawie połowa badanych uważa jednak, że szef MSWiA Mariusz Błaszczak powinien podać się do dymisji w związku z wypadkiem samochodowym premier Beaty Szydło komentuje Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że częściej za tym, że powinno dojść do dymisji ministra Błaszczaka są mężczyźni (47 proc.), osoby o wykształceniu podstawowym (51 proc.), o dochodach powyżej 5000 zł (90 proc.) oraz respondenci z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (65 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek badanych, którzy chcą dymisji szefa MSWiA – w grupie do 24. roku życia ten pomysł popiera 28 proc. ankietowanych, podczas gdy w grupie powyżej 50 roku życia – 50 proc.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu zwraca uwagę, że odpowiedź na pytanie w naszym sondażu wymagała od respondentów dość dobrej wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących się do współczesnego państwa i prawa (relacje między organami, odpowiedzialność polityczna ministrów) i z tym faktem należy wiązać rozłożenie się możliwych preferencji na trzy możliwe odpowiedzi. - Ich udzielenie należy wiązać bardziej z własnym i subiektywnym stosunkiem respondentów zarówno do Prawa i Sprawiedliwości, jak też i do ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka – mówi prof. Knopek.