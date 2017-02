Leszek Balcerowicz: 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT? Wygodniej zlikwidować świadka

- Nie zdarzyło się do tej pory na Zachodzie, żeby tak uderzyć w sąd konstytucyjny. Nawet Viktor Orban zrobił to delikatniej – Balcerowicz oceniał zmiany wprowadzane przez PiS w Trybunale Konstytucyjnym.

Były wicepremier i minister finansów przyznał, że w Unii Europejskiej są dwie prędkości, ale jego zdaniem trzecią wprowadza PiS. - Mówi się o Europie dwóch prędkości, co jest prawdą, bo nie wszyscy należą np. do strefy Schengen – mówił Balcerowicz. - PiS wprowadził nową prędkość: wstecz – dodał.

Jego zdaniem, przez rząd PiS Polska straciła możliwość zawierania sojuszów z członkami Unii Europejskiej. - Jaką koalicję może zawierać Polska po ruganiu instytucji unijnych? Straciliśmy zdolność zawierania sojuszów w Unii Europejskiej, pozwalających nam chronić nasze interesy w UE – mówił Balcerowicz.

Według byłego wicepremiera Jarosław Kaczyński naśladuje premiera Węgier Viktora Orbana, ale robi to nieudolnie. Co za tym idzie, Węgry nie staną się sojusznikiem Polski, gdyż Orban wybierze silniejszego partnera. - PiS obiektywnie jest prorosyjski. W tym sensie, że oddala nas od Zachodu – ocenił Balcerowicz.

Innym wątkiem rozmowy był oczekiwany wzrost gospodarczy, do którego ma doprowadzić plan rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. - Trzeba patrzeć na dynamikę inwestycji prywatnych. Błędy popełniane przez prywatnych inwestorów są rzadsze od państwowych – mówił Balcerowicz.

- Jeżeli za wyłudzenie VAT jest kara 25 lat więzienia, to może się okazać, że wygodniej jest zlikwidować świadka w sprawie – oceniał zmiany w prawie Balcerowicz. - PiS zniechęca do inwestowania, co może poskutkować tym, że polski kapitał będzie inwestowany za granicą.

Balcerowicz powiedział, że ustawa o wycince drzew to kolejny przykład tworzenia prawa, bez przemyślenia jego skutków. - To jest kolejny przykład skrajnej patologii, którą wprowadza PiS – mówił były szef resortu finansów.

Czy PiS będzie musiał podnieść podatki, aby zrealizować swoje zamierzenia? - To już się dzieje, tylko po cichu – mówił Balcerowicz.

Były wicepremier oceniał też program 500+. - Jeżeli można dostać bez pracy dodatkową sumę, to się zniechęca ludzi do pracy – mówił Balcerowicz. - Z punktu widzenia dzietności program nic nie zmienia, a zniechęca tylko do pracy.

Według gościa niektóre kraje Unii Europejskiej potrzebują reform. - Żeby wzmocnić Unię Europejską, trzeba przeprowadzić reformy w niektórych krajach. Włochy mają problem, bo wprowadziły za mało reform, Francja tak samo. Tego problemu nie mają Niemcy, którzy 10 lat temu je wprowadzali – mówił Balcerowicz.