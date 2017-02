Kalisz: Wszyscy spoza PiS to chamy?

Nie jestem kojarzony z ochroną przyrody, ale jako prawdziwy mężczyzna posadziłem dom, zbudowałem syna i zasadziłem drzewo, Na drzewach się nie znam, ale na legislacji - tak. Ustawa zezwalająca na wycinkę była pisana albo przez fachowców z ministerstwa środowiska, albo w miejscu, dla którego była ona korzystna. Ustawa szła przez Sejm jak burza, nie wiadomo, kto w Sali Kolumnowej za nią głosował - przestępstwo idealne - mówił Kalisz.

Były poseł twierdzi, że ustawa dotyczy gigantycznych pieniędzy i wprowadzenie tej ustawy, jego zdaniem, zostało dokładnie zaplanowane.

- Bardziej mnie nie pokoi tajne spotkanie Kaczyńskiego z aktywem PiS w warszawie i przeciek o zmianie prawa. Co spowodował? - wzmożoną wycinkę - mówił Kalisz.

Adwokat stwierdził, że sprawa uchwalania ustawy powinna być bardzo dokładnie zbadana. Błyskawiczne podpisanie jej przez prezydenta spowodowało niemal natychmiastowa jej publikację w DU. - Mam pretensje do prezydenta o bezrefleksyjność - mówił Kalisz.

Prawo jest rusztowaniem, na którym wspiera się służebna rola państwa. Jak się ten szkielet zwali - wszystko runie. To, co się teraz uchwala, to nie prawo, tylko przepisy prawne. Nie kształtują norm, zachowań, dynamizmu życia społecznego - Można zbudować piękny dom albo szopę - dziś prawo to toporna budowla - ocenia Kalisz.

Gość Jacka Nizinkiewicza twierdzi, że zmiany, które zaszły w TK spowodowały, że już nikt tej instytucji nie ufa.

- Pani sędzia Przyłebska nie jest osobą, która w sensie kompetencyjnym może podołać kierowaniu TK. Natomiast kompetentny jest sędzia Muszyński. Totalnie się z nim nie zgadzam, ma bardzo dysfunkcjonalny stosunek do prawa. Natomiast kompetencji prawniczych i socjotechnicznych odmówić mu nie można - mówił Kalisz. - Mam wrażenie, że sędzia Przyłębska jest figurantem, nie ma możliwości intelektualnych, by dyskutować np. z sędzią Biernatem, a naprawdę TK rządzi Muszyński.

Gość programu odniósł się do negatywnej opinii KE ws. praworządności w Polsce. KE nie ma sankcji, które zmusiłyby TK do właściwego funkcjonowania - ocenia Kalisz. Konsekwencją, jego zdaniem,, są coraz bardziej prawdopodobne sankcje dla Polski.

- Polska z lidera europejskości stała się krajem specjalnego zainteresowania, peryferyjnym - mówił Kalisz.

Polityk skrytykował również opozycję, której ugrupowania grają wyłącznie na siebie. Uważa, że dla lidera PO Grzegorza Schetyny istotne jest to, żeby był podział PiS-PO, a jest to podział destrukcyjny, który niczego nie rozwiązuje. - Przypomnę, że wszystkie najważniejsze dla Polski sprawy miały miejsce w okresie, gdy funkcjonował podział na ugrupowania "pospeerelowskie" i "postsolidarnościowe". Unia, Balcerowicz, konstytucja... Gdyby PO chciało przystopować destrukcyjne działania PiS, musi się zjednoczyć z opozycją - mówi Kalisz. - Tymczasem Schetyna mówi: tak, tak, możemy działać razem. Ale pod warunkiem, że ja jestem wielki, a wy jesteście mali.

Ryszard Kalisz uważa też, że problemem jest polityka prowadzona przez PiS.

- Polityka PiS opiera się na wykluczeniach. "Gorszy sort", "polityka panów", "ludzie specjalnej troski". Wszyscy, którzy są poza PiS, to chamy?... To, co człowiek mówi, bardziej świadczy o nim niż o tych, o których mówi - skwitował Ryszard Kalisz.